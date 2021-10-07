РМК запустила новый детский спортивный проект

Русская медная компания (АО «РМК») анонсировала новый масштабный проект «Многоборье РМК». Гармоничное всестороннее физическое развитие детей, укрепление их здоровья и воспитание морально-волевых качеств – миссия проекта.

Ежегодно соревнования по многоборью будут проходить среди учащихся школ Челябинской, Свердловской и Оренбургской областей. Школьники в возрасте от 6-ти до 17-ти лет посоревнуются в таких дисциплинах, как подтягивание на турнике, прыжки в длину, отжимание, пресс, приседания и запрыгивание на тумбу.

В этом году «Многоборье РМК» пройдёт в два этапа в Кыштыме и Карабаше, Варненском, Карталинском, Коркинском и Нагайбакском районах, а также в посёлках Межозёрном и Томинском, в городе Полевском и Новоорском районе. В общей сложности соревнования охватят учащихся из ста школ с территорий присутствия компании.

Как сообщает департамент информационной политики и связей с общественностью РМК, в рамках подготовительного этапа к отборочным школьным соревнованиям на площадках в ФОК РМК в Варне и в Академии единоборств РМК в Екатеринбурге прошёл семинар для учителей физкультуры школ с территорий присутствия Группы РМК. В ходе обучения судьи соревнований познакомили педагогов с основными дисциплинами и детально разобрали упражнения для дальнейшего судейства учащихся школ и определения победителей отборочных этапов, которые пройдут в течение октября 2021 года.

Участники «Многоборья РМК», набравшие наибольшее количество очков в отборочных соревнованиях, попадут в финал. Он пройдёт в Академии единоборств РМК в Екатеринбурге в ноябре 2021 года. Здесь определят 33 победителя – по три номинанта в каждой из 11-ти категорий среди школьников младшего возраста и подростков.

«Ежегодно Русская медная компания реализует комплекс мероприятий, направленных на популяризацию здорового образа жизни, формирование приверженности к физической активности и здоровым привычкам. Забота о подрастающем поколении – одна из приоритетных задач компании. «Многоборье РМК» – проект, который гармонично включает в себя всестороннее развитие детей: воспитывает и укрепляет дисциплину, закаляет характер, развивает навык достижения целей, побуждает работать над собой и добиваться успехов в спорте и других сферах», - отметила вице-президент по кадровой политике и социальной ответственности Анна Шабарова.

Напомним, в числе значимых спортивных проектов РМК последних лет – поддержка фестиваля детского дворового футбола «Метрошка» и проведение в Челябинской области соревнований среди детей младшего школьного возраста «Самый сильный школьник», а также турнира по силовому многоборью на гимнастической перекладине «Русский силомер». Проект «Самый сильный школьник» был признан победителем федеральной программы «Лучшие социальные проекты России». Кроме того, РМК финансирует строительство новых воркаут-площадок и физкультурно-оздоровительных комплексов, спонсирует детские кружки и секции, помогает с экипировкой спортивным командам.

Фото: архив РМК