Родители получат вычет по НДФЛ за занятия детей спортом

на физических лиц. Федеральный закон уже вступил в законную силу.

Главный спортивный чиновник Челябинска Максим Клещевников на пресс-конференции рассказал о нововведении, принятом на федеральном уровне.

Родители детей до 18 лет, проходящих подготовку в спортивно-оздоровительных организациях, могут получить НДФЛ-вычет.

«Получить налоговый вычет могут горожане, которые официально работают и платят НДФЛ. Спортшколы Челябинска уже готовы к этому нововведению», - сказал Крещевников.

Вернуть можно будет 13% от расходов на спорт детей на сумму не более 120 тысяч рублей.