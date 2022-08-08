Роллеры проехали сто километров по Челябинску за 13 часов

В Челябинске впервые прошел забег на сто километров на роликовых коньках. В спортивном мероприятии приняли участие 35 человек, в том числе семь роллеров приехали из Екатеринбурга и одна девушка - из Казани. Организатором события стала группа «Роллеры Челябинска».

Забег на роликах прошел в субботу, шестого августа. Маршрут состоял из четырех этапов. В девять утра от памятника Курчатову стартовали 35 человек, 26 из них проехали сто километров. Время катания составило 13 часов.

«Я хотела проверить себя, свои силы. Мысли были - проехать 50 километров. Я изначально настраивала себя на такой километраж. А проехав половину, после перерыва поняла, что есть еще силы, и нужно катить третий круг в 35 километров. Он был самым беспощадным, на мой взгляд, так как город уже нагрелся, была жара, и 35 километров было по многим горкам, это забирало силы. Вот к концу появилась мысль: «85, и хватит». Но... Все наши роллеры поддержали, и пути назад не было. Подумала, что, если прокатила 85 километров, то нужно добить сто, а 15-17 километров - это уже совсем мало! У меня открывалось и второе, и третье, и 125-е дыхание. Благодаря поддержке и общему настрою и оптимизму мы сделали это, ведь 26 роллеров прокатили более ста километров по жаре +30. Когда трекер показал - уже на завершении маршрута - сто километров, ощутила гордость. Были невероятные эмоции, когда побеждаешь в чем-то. Я бежала полумарафон в 2018 году, эмоции были сравнимы. Что проехала, что такие молодцы! Несмотря на жару и усталость, мы доехали», - поделилась эмоциями участница роллер-забега Екатерина Лац.

«Мне было интересно: я понимала, что смогу, надо было это осилить. После первого круга было желание дальше не ехать, потому что начиналась жара, а я ее тяжело переношу. Но это все мысли: встала и поехала дальше. Второго дыхания как такового не было, но последний круг был самым комфортным, потому что солнце село. Я понимала, что проеду это расстояние. В целом, конечно, довольна собой и что справилась, несмотря на погоду», - рассказала участница забега Леся Климова.

«Я приехала из Казани в гости к челябинским роллерам познакомиться с коммьюнити. Меня позвали на стокилометровый забег, я решила остаться и попробовать свои силы. Поспорила с челябинским роллером. Он сказал, что я проеду 30 или 50 километров максимум. И я решила доказать обратное. На третьем этапе восстановила ровное дыхание, и ехать стало легче», - прокомментировала свое достижение гостья из Казани Татьяна.

Маршрут состоял из четырех этапов. Первый – от памятника Курчатову до Ленинского района и затем - до ЧТЗ. Второй – от памятника Курчатову до Заячьего острова. Перед третьим этапом участники сделали перерыв на 40 минут на обед и продолжили забег на северо-Запад Челябинска. После получасового перерыва на ужин спортсмены отправились на завершающий этап – вновь на северо-запад, но на круг поменьше.

Для разработки концепции спортивного мероприятия и внедрения его в жизнь потребовался месяц.

«Все маршруты я тщательно проверял и обкатывал, чтобы выбрать оптимальный путь, по которому потом двигалась колонна. На это ушло много времени и сил, потому что часто попадались участки с разбитыми тротуарами. Но это нужно было сделать, чтобы не случилось заминок по пути», - сообщил организатор стокилометрового забега Никита Рязанов.