18.11.2021
Копейчанин перепутал автомобили, пытаясь отомстить бывшей подруге
18.11.2021
Сборная Челябинской области стала триумфатором межрегиональных соревнований по лыжным гонкам
18.11.2021
В январе нового года в Челябинской области начнется разработка ограничений охоты
18.11.2021
Команда ММК представит Челябинскую область на Всероссийском фестивале игр ГТО
18.11.2021
ММК возглавил рэнкинг ESG-прозрачности российских компаний
18.11.2021
Многое сделано, многое предстоит: «Зигальга» отмечает второй день рождения
Сборная Челябинской области стала триумфатором межрегиональных соревнований по лыжным гонкам
Перемены на Полигоне ТБО: новые мощности позволят увеличить долю переработки отходов
17.11.2021
Безопасности жителей Челябинска угрожает «черная дыра» на улице Свободы
16.11.2021
В Челябинске из-за нерабочих дней перенесли аукционы по продаже недостроев
15.11.2021
На самолете, в поезде и в общественных местах - только по QR-коду
13.11.2021
В Челябинской области не будут продлять нерабочие дни
12.11.2021