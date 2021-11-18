Сборная Челябинской области стала триумфатором межрегиональных соревнований по лыжным гонкам

В Ханты-Мансийске (Автономный округ - Югра) завершились лыжные гонки спасателей среди главных управлений МЧС России по субъектам УрФО. Сборная Челябинской завоевала первое общекомандное место.

Организаторами лыжных соревнований был выбран формат индивидуальных гонок с раздельным стартом. Первыми на дистанцию в три километра вышли девушки. Лучше время с результатом девять минут и шесть секунд показала Анастасия Харина (Челябинская область).

Следом взяли старт мужчины. Они выступали в четырех возрастных категориях на дистанции в пять километров. И южноуральцы вновь не подвели. Еще три золотые медали из четырех возможных на счету Александра Рудакова, Григория Ердакова и Андрея Рыжкова. Как итог, уверенное первое общекомандное место. Об этом сообщили в МЧС по Челябинской области.

В состав коллектива вошли представители Миасского, Копейского и Златоустовского пожарно-спасательных гарнизонов.