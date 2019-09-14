Сегодня в Челябинске заключительный день Гран-при по фигурному катанию
Спорт
Сегодня, 09:23

Сегодня, 14 сентября, в Челябинске на Ледовой арене «Трактор» состоится третий, заключительный день, день соревнований Гран-при по фигурному катанию среди юниоров. В 10:45 на лед выйдут представители танцев на льду, а в 14:00 завершат состязания юниорки. По окончании Гран-при состоится торжественная церемония награждения победителей и призеров соревнований, сообщает пресс-служба минспорта Челябиской области.

Накануне, 13 сентября, были разыграны первые два комплекта наград. В соревнованиях среди пар и юниоров успешно выступили российские фигуристы, завоевавшие полный комплект наград.

В этот соревновательный день на Гран-при по фигурному катанию впервые вышли на лед юниорки. К радости местной публики состоялся ожидаемый выход на лед одной из самых перспективных звезд мирового фигурного катания Камилы Валиевой. Российская спортсменка оправдала ожидания болельщиков и подтвердила статус фаворита, показав лучший результат в короткой программе – 73,56 балла. Хорошо выступила и ее соотечественница Ксения Синицына – 73,04. Третий результат у еще одной россиянки Виктории Васильевой (67,04). Впереди у юниорок произвольная программа, которая состоится завтра, 14 сентября. По ее итогам определятся победители и призеры Гран-при-2019 в Челябинске.

В дневной и вечерней программе соревнований были разыграны первые комплекты наград. И здесь российским фигуристам не было равных. В спортивных парах и состязаниях юниоров они завоевали весь комплект наград. Так, в парах золотые медали завоевала пара Ксения Ахантева / Валерий Колесов (185,05 балла). Второе и третье места завоевали соответственно Юлия Артемьева / Михаил Назарычев (178,31) и Диана Мухаметзянова / Илья Миронов (171,88).

Драматично сложился финал в состязаниях юниоров. И в борьбе за пьедестал боролись исключительно российские спортсмены. После короткой программы уверенное лидерство здесь захватил Артур Даниелян. Казалось, что он сохранит добытое преимущество и в произвольной программе подтвердит свои чемпионские амбиции. Однако решающий прокат Петра Гуменника оказался близким к идеалу. Уже в интервью с журналистами в микст-зоне чемпион поделился секретом: «Дело в том, что я решил значительно усложнить свою программу. Да, не все получилось, но рад, что это решение помогло одержать победу».

Серебряный призер Гран-при в Челябинске Артур Даниелян, несмотря на то, что в последний момент упустил золото, не остался разочарованным. «Это были классные соревнования! И было приятно выступать при такой поддержке болельщиков. Еще меня приятно удивила организация соревнований и атмосфера вокруг них. Я третий сезон выступаю на Гран-при и вот наконец получил долгожданную медаль», - признался фигурист из Москвы.

Третье итоговое место в состязаниях среди юниоров занял еще один российский фигурист Илья Яблоков.

Спортивные пары

1. Ксения Ахантева / Валерий Колесов (Россия) – 185,05

2. Юлия Артемьева / Михаил Назарычев (Россия) – 178,31

3. Диана Мухаметзянова / Илья Миронов (Россия) – 171,88

4. Станислава Вислобокова / Алексей Брюханов (Россия) – 166,18

5. РоХьян Ми / Хан Кум Чол (КНДР) – 161,13

6. Брук Макинтош / БрендонТоуст (Канада) – 137,24

Юниоры

1. Петр Гуменник (Россия) – 222,14

2. Артур Даниелян (Россия) – 221,93

3. Илья Яблоков (Россия) – 207,68

4. Алек Гинзбург (Канада) – 185,80

5. ЧаЕнХен (Южная Корея) – 183,61

6. Илия Ковлер (Канада) – 179,74

Фото оргкомитет соревнований

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