Все сотрудники колонии строгого режима, закрытой в Озерске, будут трудоустроены

В Магнитогорске родители выгнали маленькую дочь из дома за плохие оценки

В Челябинской области умерло еще 12 пациентов с коронавирусом, 260 человек заболели

За сутки умерло 15 южноуральцев с коронавирусом, выздоровели 475 человек

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Шах и мат. Южноуральский ОМОН «завалил» СОБР

Южноуральский ОМОН «уложил» СОБР в интеллектуальном поединке.

В Челябинске в спортивной школе №9 состоялся лично-командный турнир по шахматам среди работников силового ведомства.

В первенстве управления Росгвардии по Челябинской области приняли участие 36 сотрудников южноуральских подразделений федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации.

«Наибольшее количество очков набрал представитель управления Росгвардии по Челябинской области Сергей А. (фамилия сотрудника не озвучивается по причинам секретности службы). Серебряная медаль досталась Максиму из ОМОНа Челябинска, третье место завоевал его коллега Алексей М.», - сообщил агентству «Урал-пресс-информ» руководитель пресс-службы управления Росгвардии по Челябинской области Альберт Габбазов.

В командном зачете соревнований не оказалось равных шахматной дружине челябинского ОМОНа, вторыми стали шахматисты из управления Росгвардии, замкнула тройку призеров команда отдела вневедомственной охраны.