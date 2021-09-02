Школьникам подарили сертификаты на всесезонный тюбинг на горнолыжный курорт «Солнечная долина»

В честь дня знаний, горнолыжный курорт «Солнечная долина» поздравил сельских первоклассников из Ленинска и Хребта. Сертификаты на всесезонный тюбинг было вручены школьникам депутатом Анастасией Борисовой.

Поздравление школьников с началом учебного года – часть большой социальной программы, которую реализует курорт «Солнечная долина».

«Солнечная долина» активно поддерживает развитие детского спорта. Летом на курорте действует оздоровительная программа для детей из поселков Миасского городского округа. И только этом году более 1500 детей прошли трассы веревочного экстрим-парка курорта. Начиная с зимы 2008 года на курорте реализуется программа «Урок здоровья» в рамках которой, школьники из Челябинска приезжают обучаться катанию на горных лыжах и сноуборде по специальным льготным тарифам. Также курорт посещают школьники из горнозаводской зоны.

«Благодаря реализуемым социальным программам, «Солнечная долина» стала центром притяжения молодежи со всего Урала. Более 15 000 школьников посетили курорт в рамках проекта «Урок здоровья». В новом горнолыжном сезоне мы продолжим реализую проекта», - отметил, коммерческий директор горнолыжного курорта «Солнечная долина» Николай Шиков.

Являясь единственным подобным социальным проектом в масштабах страны, проект «Урок здоровья: горные лыжи и сноуборд» стал неотъемлемой частью спортивно-массовой и физкультурно-оздоровительной работы с Южно-Уральскими школьниками и вызывает большой интерес во многих регионах России.