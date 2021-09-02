02.09.2021
Жителя Красногорского, сообщившего о заложенной бомбе в здании полиции, могут отправить на принудительные работы
02.09.2021
Челябинский Молодежный театр опубликовал афишу на сентябрь
02.09.2021
ВТБ запускает финансовые экопродукты для розничных клиентов
02.09.2021
Украдены миллионы: в Челябинске дело о мошенничестве с материнским капиталом отправлено в суд
02.09.2021
Прокуратура и СК начали проверку по факту падения ребенка в колодец
02.09.2021
Школьникам подарили сертификаты на всесезонный тюбинг на горнолыжный курорт «Солнечная долина»
Школьникам подарили сертификаты на всесезонный тюбинг на горнолыжный курорт «Солнечная долина»
03.08.2021
«Банная неделя» на курорте «Солнечная долина»
06.07.2021
Воспитанники спортшкол Челябинской области проходят сборы на курорте «Солнечная долина»
23.06.2021
Школьники бесплатно отдыхают на южноуральском курорте «Солнечная долина»
21.06.2021
«Солнечная долина» предлагает раннее бронирование горнолыжных туров
Более 400 тысяч школьников Челябинской области приступят к занятиям в День знаний
01.09.2021
Власти Челябинска прокомментировали зеленую разделительную полосу и новую разметку на Комсомольском проспекте
31.08.2021
Гниющие водоросли и мусор: за мостом у «Мегаполиса» заканчивается цивилизация
31.08.2021
Челябинцы передают привет Максиму Куляшову из пробок на Комсомольском проспекте
30.08.2021
Освободившаяся после сноса аварийного жилья земля в Челябинске будет отдана под комплексную застройку
30.08.2021