«Солнечная долина» предлагает однодневные туры для студентов на курорт

После сложной сессии, бессонных ночей и сотен переписанных лекций наконец-то наступили долгожданные каникулы. Появляется вопрос – как максимально круто оторваться и отдохнуть от всей суеты студенческих будней. Курорт «Солнечная долина» приглашает всех студентов насладиться свежим воздухом, великолепными пейзажами, горами и получить заряд эмоций и хорошего настроения.

До 31августа для студентов вузов и колледжей, а также аспирантов и преподавателей на курорте «Солнечная долина» действуют комплексные однодневные туры.

Для самых активных – тариф «Активист», включающий посещение хаски-центра, прокат велосипеда или скейтборда. Стоимость тарифа – 720 рублей в будние дни и 950 рублей в выходные дни.

Для тех, кто любит приключения – тариф «Турист», включающий посещение веревочного экстрим-парка и катание на картинге. Стоимость тарифа – 1100 рублей в будний день и 1350 рублей в выходной день.

Для любителей экстрима – тариф «Экстремал», включающий катание на картинге, прокат велосипеда или скейта. Стоимость тарифа – 1450 рублей в будние дни, 1700 рублей в выходные дни.

Для тех, кто жить не может без спорта, тариф «Спортивны», включающий посещение веревочного эсктрим-парка, вейкборд или сап-серф, катание на картинге. Стоимость тарифа – 1800 рублей в будние дни, 2050 в выходные дни.

В выходные дни дополнительно к каждому тарифу добавляется обзорная экскурсия на кресельном подъемнике на вершину горы «Известная». Высота горы – 555 метров. С вершины открывается потрясающий вид на Ильменские горы и Таганай.

Приобрести тарифы можно в кассе курорта, рядом с кресельным подъемником. Тариф действует при предъявлении студенческого билета или удостоверения работника учебного заведения.

С подробностями можно ознакомиться на сайте.