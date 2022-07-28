28.07.2022
«Солнечная долина» предлагает однодневные туры для студентов на курорт
28.07.2022
Южноуральская компания заплатит четыре миллиона за смерть работника
28.07.2022
Завершилась акция памяти детей-жертв войны в Донбассе
28.07.2022
Анонсы событий и мероприятий на 29 июля
28.07.2022
Отдыхающие в санатории Златоуста дети рассказали о пропаже денег и личных вещей
28.07.2022
билайн представил сервис «Виртуальный секретарь»
«Солнечная долина» предлагает однодневные туры для студентов на курорт
18.07.2022
Гвоздестояние и практика Шодхан: южноуральцев приглашают на фестиваль телесных практик (6+)
16.06.2022
Юные хоккеисты проходят тренировочные сборы в «Солнечной долине»
06.06.2022
Миасс примет российский этап эндуро-серии
29.03.2022
Предприятия туристической отрасли чувствуют серьезную поддержку федеральных и региональных властей
Бизнесу дали шанс: власти Челябинска приостановили демонтаж незаконных ларьков
28.07.2022
Челябинцы жалуются на абсурдную среду
27.07.2022
Текслер о своем попадании в санкционный список
26.07.2022
Народный фронт в Челябинской области собрал крупную партию гуманитарной помощи для Донбасса
26.07.2022
Челябинцы пожаловались на график работы туалета на новой набережной
25.07.2022