«Солнечная долина» предлагает раннее бронирование горнолыжных туров

Горнолыжный курорт «Солнечная долина» открывает раннее бронирование горнолыжных туров в период с 20 ноября 2021 по 30 декабря 2021 года по сниженным ценам. Если вы забронируете тур до 31 июля 2021, то получите 20% кэшбэк. «Солнечная долина» представляет два тура на выбор: «Family weekend» и «Горы снега».

Тур «Family weekend» включает: проживание в отеле на 3 дня, завтрак и ужин в ресторане, посещение термального комплекса «Бани мира», ски-пасс на 15 подъемов. «Family weekend» - это семейный тур, поэтому для юных гостей от 3 до 7 лет тур дополнительно включает посещение детского центра «Подсолнух» и катание на собачьей упряжке в хаски-парке курорта. Стоимость тура для двоих взрослых и одного ребенка стартует от 30 000 рублей.

Тур «Горы снега» включает проживание в отеле на 3 дня, завтрак и ужин в ресторане, ски-пасс на 15 подъемов. Стоимость тура для двоих взрослых стартует от 18 000 рублей.

Горнолыжный курорт «Солнечная долина» - это уютный семейный курорт с европейским шиком.

На курорте есть четыре отеля на любой вкус: отель «Sunny Valley» расположен у подножия горы «Известная» в окружении сосен и елей, представлен домиками-шале. На территории отеля есть термальный комплекс «Бани мира» с уникальными программами парения по европейским стандартам и открытым теплым бассейном. Отель «Sport Residence» - современный семиэтажный отель с видом на лес, горы и озера. В отеле есть конференц-зал на 100 человек и ресторан. Отель «Family Аlley» - комплекс шале на берегу озера. Отель «Peak» - отель, расположенный прямо на горе – вы можете выйти из номера, надеть лыжи и отправиться покорять заснеженные спуски.

На курорте работают рестораны и кафе с разнообразной кухней: здесь вы найдете традиционные средиземноморские блюда и сочные мясные стейки.

О трассах курорта. Здесь есть трассы любого уровня сложности: от учебных склонов с ленточными подъемниками до профессиональных трасс мирового уровня, где проводятся международные соревнования. Любители экстрима

отмечают высокий уровень подготовки склонов и уникальность трасс, таких как: хаф-пайп, ски-кросс, слоуп-стайл.

На курорте есть центр обучения катанию на лыжах и сноуборде – школа «Alpine school».

Помимо катания на лыжах или сноуборде, гости курорта могут посетить парк развлечений для всей семьи: картинг, хаски-парк, конный центр, тюбинг, каток, прокат мотоциклов и снегоходов. Для детей работает детский клуб и детский центр «Подсолнух».

Забронировать туры на горнолыжный курорт «Солнечная долина» можно на сайте или по номеру единого центра бронирования: +7 351 778 54 26.