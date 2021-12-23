«Солнечная долина» приглашает в горы всей семьей

Конец года: стресс, дедлайны, отчеты. Вам срочно нужна перезагрузка! Собирайте семью и друзей – пора отправиться в горы. Мы составили список идей для активного зимнего отдыха на природе.

Куда отправиться, чтобы каждому члену семьи были интересно? В удивительное место - «Уральскую Швейцарию», на горнолыжный курорт «Солнечная долина».

Семейная «вылазка» в горы – отличный повод поставить на лыжи ваших малышей. На курорте отличная школа инструкторов – все проходят обучение и постоянно совершенствуют технику по международным стандартам. Для занятий детьми от трех до 12-и лет действует специальное предложение: час занятия с инструктором, ски-пасс и прокат за 1500 рублей в будние дни и 1600 рублей в выходные дни, а также час посещения детского клуба Федора Конюхова.

Считаете, что вашему ребенку еще рано осваивать лыжи? Не проблема, на горнолыжном курорте «Солнечная долина» вы найдете развлечения на любой вкус и возраст!

Всесезонный тюбинг – отличный способ весело провести время.

Хаски-центр – буквально пять минут «общения» с хаски и самоедами и весь стресс как рукой снимет! А еще вы можете сделать крутые селфи с собаками – они очень дружелюбны.

Пейнтбол и лазертаг – прекрасная возможность выплеснуть энергию. Дети будут в восторге!

Картинг – можно устроить соревнования между детьми и родителями, кто же окажется быстрее?

А сколько здесь снега! Так и хочется подняться на вершину и промчаться по белоснежным склонам. Общая протяженность трасс – 8 километров, есть трассы для начинающих и тех, кто уверенно стоит на лыжах или сноуборде. Также есть сноу-парк, трасса ски-кросса. В январе 2022 года на курорте откроются две новые трассы и еще один кресельный подъемник.

Пока вы покоряете горнолыжные трассы, о вашем ребенке позаботятся воспитатели детского центра «Подсолнух». Каждый день здесь проходят развивающие мастер-классы, а также занятия на детском горнолыжном склоне.

После такого активного отдыха пора перекусить: добро пожаловать в новый атмосферный стейк-хаус бар «Jackfrost». Здесь подают изумительные стейки и вкусные коктейли, а каждую субботу проводят караоке-вечеринки.

Кажется, что за один день все не успеть? Тогда скорее бронируйте проживание в одном из отелей курорта: апарт-отель «Sunny Valley» - уютный отель в стиле альпийского шале, расположен в окружении леса. Апарт-отель представлен комплексом двухэтажных шале, в каждом шале апартаменты различной категории. На территории отеля есть термальный комплекс «Бани мира». Также на территории отеля детский центр «Подсолнух», каток, детские площадки, бани и мангальные зоны.

Апарт-отель «Family Alley» - комплекс двухэтажных шале на берегу озера. Рядом с отелем есть детская площадка, бани и мангальные зоны.

Отель «Sport Residence» - семиэтажный отель с конференц-залом и рестораном «Sport Residence» с видом на лес, горы и озеро.

Отель «PEAK» - небольшой отель, расположенный прямо на горе. В отеле есть ресторан локальной кухни и спа.

Не любите самостоятельно планировать отдых? Бронируйте проживание по системе туров. Для гостей курорта есть туры с проживанием, катанием, питанием в ресторанах, посещением термального комплекса «Бани мира».

Ознакомиться со всеми возможностями отдыха на курорте «Солнечная долина» можно на сайте, задать все интересующие вопросы можно по номеру: +7 351 778 54 26.