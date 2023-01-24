«Солнечная долина» приняла этапы Кубка России по сноуборду

На старт вышли 24 женщины и 43 мужчины со всей России. Челябинскую область представляла Дарья Тихонова, в оба стартовых дня спортсменка вышла в финал и заняла седьмое и четвертое место.

Победительницей в первый стартовый день стала Есения Степанова из Москвы, во второй день спортсменка завоевала серебро.

«Я довольна своими результатами, хотелось бы, конечно, лучше – взять золото во второй день, но на второй попытке я плохо проехала, не разобралась с «ходами» и перелетела. Мне здесь, на «Солнечной долине» очень нравится, здесь классный парк, мы каждый год приезжаем. Мой домашний курорт, так как я живу в Москве – это Allpro park, но мы часто ездим за границу. Сейчас нам удается самостоятельно, не в составе сборной России, выезжать на тренировки, так как сборная под санкциями. Мы видим очень хороший парк в Миассе, после соревнований мы решили остаться и потренироваться здесь. В этом сезоне нас ждут всероссийские соревнования – Кубки России, Чемпионат России – наш главный старт в этом сезоне. Вроде бы собираются сделать альтернативные международные старты, но точной информации пока нет, будем надеяться, что все получится», - отметила Есения Степанова.

Среди мужчин, победителем двух Кубков России, стал Никита Абросимов из Мурманской области.