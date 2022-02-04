«Солнечная долина» приняла «особых» спортсменов

На горнолыжном курорте «Солнечная долина» впервые прошли открытый чемпионат и первенство Челябинской области по горнолыжному спорту среди спортсменов с интеллектуальными нарушениями и нарушением зрения.

За медали и призовые места в дисциплинах слалом-гигант и слалом боролись 32 спортсмена из Копейска, Трехгорного, Миасса, Еманжелинска, Челябинска, Коркино, Екатеринбурга, Уфы и Альметьевска. Соревнования были особенны тем, что они полностью проходили по правилам спорта ЛИН (лиц с интеллектуальными нарушениями).

«То есть это не спортивный фестиваль, где главное — участие. Все спортсмены разделены на категории. Фиксируется время каждой попытки. Если во время прохождения дистанции участник упал, он должен сам встать и продолжить спуск. На это тоже дается определенное время. И никаких сопровождающих, помощников на трассе. Родители и тренеры ждут на финише», - отметил один из организаторов, руководитель АНО «600 шагов, тренер ГЛК «Солнечная долина» Владимир Мельнов.

Уровень участников был высоким. Так, в составе делегации из Татарстана была участница сборной России Тамара Осина.

«Нам очень понравились соревнования. Трасса достаточно крутая. У нас горки попроще. Конкуренция высокая. А еще места у вас здесь удивительно красивые. В первый день, после соревнований, мы взяли такси. И водитель нам настоящую экскурсию устроил. Миасс показал, озеро Тургояк ваше знаменитое. Очень понравилось. Хотим вернуться к вам летом. Отдохнуть», - сказала Тамара Осина.

В составе сборной России готовится выступать на Всемирных Зимних играх специальной Олимпиады в 2023 году и миасский спортсмен Никита Исаев, воспитанник программы «Лыжи мечты», которая реализуется на ГЛК «Солнечная долина» с 2015 года.

«Уже седьмой сезон специально обученные инструкторы миасского горнолыжного центра занимаются с ребятами с самыми сложными диагнозами: ДЦП, ПОДА, аутизм, синдром Дауна, а также со слабовидящими. За эти годы спортивно-реабилитационные курсы прошли более 1000 детей и подростков. Сейчас на первом открытом чемпионате Челябинской области по горнолыжному спорту среди «особых» спортсменов наш регион представили 11 горнолыжников. Большинство из них являются воспитанниками программы «Лыжи мечты», отметила руководитель программы «Лыжи мечты» на горнолыжном курорте «Солнечная долина» Анна Матюшко.

Старший тренер сборной команды России по спорту ЛИН Кристина Коваленко поблагодарила руководство ГЛК «Солнечная долина» за высокий уровень организации соревнований, которые, проводились на региональном уровне впервые. И напомнила, что сейчас «особых» спортсменов ждет чемпионат страны, который пройдет в марте в Белорецке.