«Солнечная долина» проведет соревнования по горнолыжному спорту для «особенных» спортсменов

Второго февраля на горнолыжном курорте «Солнечная долина» впервые стартует открытый чемпионат и первенство Челябинской области по горнолыжному спорту среди спортсменов с интеллектуальными нарушениями и нарушением зрения.

В соревнованиях примут участие 32 спортсмена из Копейска, Трехгорного, Миасса, Еманжелинска, Челябинска, Коркино, Екатеринбурга, Уфы и Альметьевска. Представлять Челябинскую область будут 11 спортсменов.

«Мы очень рады принимать эти соревнования на горнолыжном курорте «Солнечная долина». В стартах примут участие, в том числе, воспитанники программы «Лыжи мечты». Ребята тренируются на «Солнечной долине» с инструкторами уже не первый год. В этом году программа «Лыжи мечты» реализуется при поддержке и с использованием средств Фонда гражданских инициатив Южного Урала», - отметила, руководитель программы «Лыжи мечты» на горнолыжном курорте «Солнечная долина» Анна Матюшко.

Никита Исаев из Миасса занимается с инструктором проекта «Лыжи мечты» Владимиром Мельновым уже не первый год и в 2023 году примет участие во Всемирных Зимних играх специальной Олимпиады в Казани. Это уже не первые его серьезные соревнования.