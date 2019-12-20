Спортивный чиновник «зажал» зарплату волейболисток «Динамо-Метар». Куда смотрит прокуратура?

Сметы подписаны, уведомления о перечислении денег высланы, а заработной платы до сих пор нет. Министр спорта Челябинской области Леонид Одер не перечисляет средства, направленные на выплату долгов по заработной плате волейболисткам челябинского клуба «Динамо-Метар». Спортивный чиновник ставит свои условия, на которых спортсменки получат деньги.

Спортсменкам челябинского волейбольного клуба «Динамо-Метар» до сих пор не выплатили заработную плату. Они ждут ее с лета. Общая задолженность организации по заработной плате перед 39 работниками за период с августа по октябрь 2019 года составила свыше 7,8 миллиона рублей. Для погашения долга из бюджета области команде выделено девять миллионов рублей.

«Мы до сих пор сидим без денег. Их не переводит министерство спорта Челябинской области, хотя все сметы подписаны, мы получили уведомление на их перечисление. Они и в прокуратуру отписались, что нам переведут деньги. Правда, там указана сумма в 14 миллионов рублей. Нам просто не отдают выделенных нам денег, хотя мы должны были получить их еще в сентябре», - рассказал директор волейбольного клуба «Динамо-Метар» Владимир Пахомов.

Команда сейчас выживает, как может. Из-за невыплаты заработной платы клуб вынужден расставаться с приглашенными высококлассными, но дорогостоящими игроками, которые так необходимы, чтобы показывать достойную игру в Суперлиге. Так, «Динамо-Метар» уже покинула чемпионка мира среди студентов Ксения Смирнова, которая в прошлом сезоне играла за команду «Заречье» из Одинцово. Если деньги команде не перечислят, то в ближайшее время ее покинет еще ряд лидеров.

«А почему я должен их отдавать? Деньги есть. Но я их отдам при одном условии: только после того, как мне предоставят результаты проверки контрольного управления. Директор клуба Владимир Пахомов не предоставляет ревизорам необходимые документы. Он саботирует проверку», - сказал министр спорта Челябинской области Леонид Одер.

«Это вранье. Все документы ревизорам предоставляются. Две недели назад был сбой базы данных, вот тогда была заминка. Все восстановили и по всем запросам, которые к нам поступают, мы предоставляем необходимую информацию», - сказал директор клуба Владимир Пахомов.

«Действительно, один раз была заминка. Как нам сказали, «полетела» база данных. Сейчас они все проблемы решили, необходимые нам запросы отправлены, они находятся у них на исполнении», - сказал начальник отдела имущественных отношений главного контрольного управления Челябинской области Иван Давидович.

Как сообщало ранее агентство «Урал-пресс-информ», клуб несколько месяцев задерживает зарплату игрокам и персоналу. В связи с этим главный спортивный чиновник региона Леонид Одер стал озвучивать в прессе, что директор клуба Владимир Пахомов непрофессионально ведет финансовую деятельность, не соизмеряет финансовые возможности, определяя зарплату игрокам. По данным Леонида Одера, на заработную плату игрокам из бюджета области в этом году было направлено 46 миллионов рублей, а к концу года долги по зарплате якобы вырастут до 41 миллиона. В связи с этим он настоятельно рекомендовал директору клуба Владимиру Пахомову уволиться. Однако тот с такой постановкой вопроса не согласился, поскольку суть претензий ему непонятна. Он считает, что на его место просто хотят поставить «своего» человека. Также он озвучил информацию, что на встрече с командой Леонид Одер заявил, что пока Пахомов не напишет заявление на увольнение, волейболистки деньги не получат, хотя деньги есть.

В клубе сейчас работают ревизоры контрольного управления. Их интересует, как расходуются бюджетные средства. Результаты проверок пока не озвучены. При этом удивляет позиция главного спортивного чиновника Челябинской области Леонида Одера. Почему он отказывается перечислять бюджетные деньги клубу? Ведь это не его личные деньги. Клуб финансируется не из кармана Леонида Одера. Спортсменки должны получить свою честно заработанную заработную плату. А сводить счеты с директором клуба можно после получения результатов проверки. Если будут выявлены финансовые нарушения, тогда можно выносить на повестку дня кадровый вопрос. И почему заложниками в конфликте между министром спорта и директором клуба вынуждены быть волейболистки?