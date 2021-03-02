Спортсмен из Челябинска стал чемпионом России по мужскому самбо

Челябинский спортсмен Александр Куликовских завоевал титул чемпиона России по самбо. Это первая золотая медаль в истории мужского самбо в Челябинской области.

В Оренбурге завершается чемпионат России по самбо, в котором более 700 спортсменов с разных уголков страны борются не только за медали соревнований, но и за путевки на чемпионаты Европы (Кипр) и мира (Москва). Как сообщили в министерстве спорта региона, воспитанник челябинских спортшкол «Юный динамовец» и «Юность-Метар», тренирующийся в Центре олимпийской подготовки по дзюдо, завоевал золотую медаль в весовой категории до 64 килограммов. В решающем бою он взял верх над Александром Чеботаревым из Москвы и впервые в своей карьере завоевал титул сильнейшего самбиста страны. Это первая в истории южноуральского мужского самбо золотая медаль чемпионата страны. Ранее подобного успеха добивалась Ирина Алексеева.