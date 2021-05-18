Текслер поздравил с юбилеем мэтра челябинской хоккейной школы

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер побывал в хоккейной школе «Трактор» и поздравил с юбилеем ветерана спорта, заслуженного тренера Российской Федерации Виктора Перегудова.

Заслуженному тренеру Российской Федерации Виктору Перегудову исполнилось 80 лет.

«Весь ваш спортивный и трудовой путь связан с «Трактором». Вы один из тех, кто играл в легендарное время, провели большое количество игр в «Тракторе». Самое главное, что после вы не повесили коньки, что называется, на гвоздь, а начали тренировать и добились больших успехов. Вместе с детьми становились чемпионами. Почти 45 лет вы занимаетесь тренерской работой, воспитываете хоккеистов, и это здорово. От лица всех челябинских любителей хоккея хочу вас поблагодарить за преданность и великолепную работу, которую вы делаете. Спасибо огромное. Желаю вам здоровья – это самое важное и самое главное, и, конечно, чтоб все планы, которые у вас есть, были реализованы», – отметил Алексей Текслер в своем поздравлении.

Глава региона вручил Виктору Михайловичу почетную грамоту губернатора Челябинской области. Также заслуженного тренера поздравили и юные хоккеисты, воспитанники школы «Трактор».

Виктор Перегудов

Родился 18 мая 1941 года в Челябинске

Он мастер спорта СССР, заслуженный тренер России. Начинал спортивную карьеру в команде «Авангард». В «Тракторе» на позиции защитника провел пять сезонов, сыграл 192 матча.

С 1977 года работает в СДЮШОР «Трактор». Он чемпион РСФСР (1986/1987), бронзовый призер чемпионата СССР в роли тренера «Трактора-1974» (1989/1990), чемпион России с командой «Трактор-1983» (1995/1996), серебряный призер чемпионата России с командой «Трактор-1986» (2003/2004).



Награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» второй степени

Среди его воспитанников – Сергей Пашнин, Алексей Емец, Андрей Мезин, Константин Татаринцев, Максим Бец, Олег Белкин, Сергей Гончар, Андрей Назаров, Георгий Гелашвили, Станислав Чистов, Кирилл Кольцов.