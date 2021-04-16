Тренер по рукопашному бою из Златоуста вошел в топ-3 лучших в России

Тренер по рукопашному бою из Златоуста, сотрудник спортивной школы № 4 Александр Гарницкий вошел в тройку лучших в России по итогам конкурса «Лучший тренер 2020 года».

Александра Гарницкого наградили почетной грамотой на первенстве России по рукопашному бою среди юношей и девушек от 14 до 17 лет и юниоров и юниорок от 18 лет до 21 года, которое состоялось в Курске.

Глава Златоуста Максим Пекарский поздравил тренера и его команду с высокими достижениями.

На этих соревнованиях златоустовские спортсмены показали отличные результаты. Первое место занял Павел Сенько. Серебро первенства страны завоевала Мария Владельщикова. Бронзовые медали у Полины Поляковой и Вячеслава Горского.