16.04.2021
Тренер по рукопашному бою из Златоуста вошел в топ-3 лучших в России
16.04.2021
На железной дороге в Бердяуше автогрейдер сбил монтера путей
16.04.2021
В Челябинской области за сутки умерло девять человек с ковидом
16.04.2021
«МЕТРОШКА» представит Челябинскую область в финале конкурса «Россия – футбольная страна!»
16.04.2021
Челябинцам перед субботниками напомнили: деревья белить нельзя, красить бордюры - нежелательно
16.04.2021
В Челябинске выступит прославленный симфонический оркестр под управлением Валерия Гергиева
Мелочь, а приятно: в Центральном районе Челябинска появится второй бесплатный общественный туалет
16.04.2021
Сжигает быстро и безопасно: изобретатель из Челябинска создал чудо-печку для садоводов
15.04.2021
Глава посоветовал жителям Красногорского отстаивать воду с привкусом
15.04.2021
Миллионный Челябинск будут убирать 10 пылесосов и 19 поливомоечных машин
14.04.2021
Новая школа, спортобъекты, бульвар: Сергей Антипов рассказал, что еще появится в Курчатовском районе
14.04.2021