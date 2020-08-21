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Три улицы Челябинска после реконструкции обзаведутся велосипедными дорожками

Спорт
Сегодня, 14:52
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Автор: 
Евгения Александрова

Три улица Челябинска – Бейвеля, Маршала Чуйкова и 2-я Эльтонская – после реконструкции обзаведутся велосипедными дорожками общей протяженностью шесть километров.

На участке улицы Бейвеля от улицы Профессора Благих до Салавата Юлаева появятся двусторонние велодорожки шириной два с половиной метра – с каждой стороны. Их протяженность составит 3,7 километра.

На Маршала Чуйкова – от Бейвеля до Краснопольского проспекта – обустроят полтора километра односторонних дорожек шириной 1,75 метра (также с каждой стороны проезжей части).

На 2-й Эльтонской – от улицы Трашутина до Первого озера – появится 800 метров двусторонних трехметровых велодорожек (по обеим сторонам проезжей части).

Как сообщает телеграл-канал «Городская среда в Че», проектировщики детально изучают и прорабатывают все элементы инфраструктуры.

«Это возможность цветного покрытия велодорожки, приподнятые пересечения у выездов с прилегающей территории, водоотведение, обозначение велопереездов, велопоручни перед регулируемыми перекрёстками и так далее», - сообщает телеграм-канал о городской среде Челябинска.

Ориентировочно велодорожки будут построены в 2021-2022-м годах.

Как уже сообщало агентство «Урал-пресс-информ», управление по архитектурно-градостроительному проектированию Челябинска подарило жителям южноуральской столицы, любящим крутить педали, помощника-велобота, который «собирает» идеи развития городской велоинфраструктуры.

Челябинцы активно включились в процесс обсуждения, радуя архитекторов активной позицией и разнообразием предложений.

 

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Автор: 
Евгения Александрова
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