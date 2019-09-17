Прыгать, бегать, забивать голы

У коркинских студентов появился новый стадион
Фото: 
Елена Фомина
Спорт
Сегодня, 15:31
Автор: 
Тамара Николаева

В городе Коркино (Челябинская область) сегодня, 17-го сентября, состоялось торжественное открытие обновленного стадиона местного филиала ЧГКИПиТ (колледжа индустрии питания и торговли). Теперь он состоит из двух оборудованных для спортивных игр площадок.

С радостным для студентов и преподавателей событием совпал традиционный спортивный праздник. Его ведущие - студенты-старшекурсники Татьяна Комарова и Константин Новичков - порадовали гостей и участников мероприятия стихами и песнями о спорте.

Юных спортсменов, построившихся в шеренги в ожидании начала соревнований на новой площадке стадиона, поприветствовал заместитель главы Коркинского муниципального района по социальной политике Владимир Кочкин.

«Администрация нашего района очень рада, что у вас, уважаемые студенты, теперь есть новые площадки для проведения соревнований по различным видам спорта. Надеюсь, что новый стадион будет использоваться с большой отдачей, что на нем будут соревноваться не только студенты колледжа, но и учащиеся соседней 14-й школы. А еще я говорю огромное спасибо человеку, без участия которого не было бы этих замечательных спортивных площадок. Этого человека зовут Сергей Зайцев»», - сказал Владимир Кочкин.

Чиновник поздравил всех участников события с праздником спорта и здоровья, пожелал достижений на всех этапах соревнований и подарил три новых волейбольных мяча.

Почетное право разрезать традиционную красную ленточку и провести церемонию торжественного открытия стадиона предоставили руководителю коркинского филиала ЧГКИПиТ Светлане Потаповой и Сергею Зайцеву.

Стадион открыт, и на спортплощадку выбегают две команды футболистов (сборные коркинского филиала), а право дать первый пас предоставляется индивидуальному предпринимателю Зайцеву, который с благотворительной целью подарил студентам возможность физически развиваться на прекрасных площадках стадиона.

Руководитель физвоспитания учебного заведения Ринат Хабиров очень доволен обновленным стадионом. Он сообщил агентству «Урал-пресс-информ», что теперь можно одновременно проводить игры по волейболу и футболу, а также все этапы спортивного праздника. Сегодня это бег на 60 и 200 метров, прыжки в длину с разбега, отжимание, поднимание туловища.

Также, по его словам, пройдут игры по волейболу и футболу между сборными командами колледжа.  Все результаты пойдут в зачет второй спартакиады среди студентов коркинского филиала ЧГКИПиТ.

«Настроение у ребят бодрое, погода сносная - надеюсь, ребята не подкачают», - отметил Ринат Хабиров.

 

Автор: 
Тамара Николаева
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