У «Солнечной долины» теперь будет «Каменный цветок»

На состоявшихся в рамках процедуры банкротства МУП ГК «Каменный цветок» на электронных торгах по продаже имущества гостиничного комплекса, расположенного в Трехгорном (Челябинская область), победителем стал горнолыжный курорт «Солнечная долина». Сейчас компания формирует планы по развитию этой территории. Вхождение инвестора в проект инициировал экономический блок правительства Челябинской области.

Горнолыжный курорт «Завьялиха» и его сервис-спутник гостиничный комплекс «Каменный цветок» уже длительное время не могли найти инвесторов – на торги, которые объявлялись по решению администрации и конкурсного управляющего инвесторы не заходили.

«Экономика горнолыжных курортов гораздо сложнее, чем может показаться на первый взгляд. Помимо серьезнейших капитальных затрат на создание трасс и подъемников, это еще и дорогостоящая эксплуатация с использованием импортной техники и запчастей, высоким энергопотреблением, связанным с работой канатных дорог и систем искусственного оснежения. По результатам переговоров, которые состоялись на прошлой неделе в рамках Международного форума "Спорт. Туризм. Бизнес. Взгляд в будущее", "Солнечная долина" приняла решение расширить свою географию и рассмотреть возможность зайти на "Завьялиху". Первым шагом стала победа в торгах по "Каменному цветку". В дальнейшем нам еще предстоит серьезная работа по проработке условий развития собственно горнолыжного курорта. Мы рассчитываем, что и в этой части нам удастся прийти к соглашению», - комментирует заместитель министра экономического развития Челябинской области Андрей Минченко.

В настоящее время рассматривается подключение ГЛК «Солнечная долина» к развитию ГЛК «Завьялиха» на условиях государственно-частного партнерства. Тем не менее, частная сторона в рамках планируемого проекта ГЧП будет определена путем проведения конкурсных процедур согласно действующему законодательству. Минэкономразвития Челябинской области совместно с администрацией Трехгорного городского округа прорабатывается инвестпредложение, которое предусматривает передачу имущественного комплекса ГЛК «Завьялиха» инвестору при выполнении им определенных инвестобязательств на уровне порядка полутора миллиарда рублей.

«Мы приобрели комплекс "Каменный цветок" в рамках выполнения задач, поставленных губернатором Алексеем Леонидовичем Теклсером по развитию горнолыжных курортов в регионе. Наш заход на "Завьялиху" еще в стадии обсуждения. Пока мы говорим только о запуске непосредственно отеля. Это наш вклад в восстановление некогда популярных туристических территорий, оказавшихся сегодня в непростом положении. Мы рассчитываем на синергетический эффект между двумя курортами. При этом все наши планы по развитию непосредственно "Солнечной долины" остаются в силе. Мы в ближайшее время удвоим зону катания на курорте, возводим новые отели, прокладываем велолыжные маршруты до нацпарка "Таганай" и Тургояка, а также начинаем строить «Открытый город», - комментирует председатель совета директоров горнолыжного центра «Солнечная долина» Олег Сиротин.