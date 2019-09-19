У «Трактора» появилась собственная маска в Instagram
Спорт
Сегодня, 13:09

ХК «Трактор» начинает конкурс на самую креативную фотографию в шлемофоне команды. Главный приз – AirPods.

«Трактор» одним из первых хоккейных клубов в КХЛ запустил собственную маску в Instagram – натуралистичный танковый шлемофон с логотипом челябинцев.  Новую маску уже примерили хоккеисты «Трактора»: Антон Глинкин, Кристиан Томас, Марсель Шолохов и Владислав Сухачёв, девочки из группы поддержки StarLight, известная телеведущая Дарья Миронова и наша любимая юмористка и блогер Наталья Краснова.

«Теперь у каждого болельщика есть возможность сделать фотографию в хоккейно-танковой атрибутике. А ещё, если вы откроете рот во время съёмки, вас ждёт сюрприз в виде необычной анимации», - сообщили в пресс-службе команды.

Конкурс активен с 19 сентября по 19 октября – итоги будут подведены в день матча «Трактор» – ЦСКА. Для того, чтобы принять участие в конкурсе нужно записать видео или сделать фото в маске, выложить в свой аккаунт и отметить два аккаунта: аккаунт хоккейного клуба @hc_traktor и @traktor_konkurs. Аккаунт должен быть открыт на время участия в конкурсе – в противном случае, сторис будет недоступна.

Как примерить новую маску команды:

- Зайти в официальный аккаунт хоккейного клуба.

 - Нажать на изображение смайла. Например, вот так.

 - В левом нижнем углу нажать на кнопку «Попробовать».

 - Сделать фото или видео.

 - Выложить у себя в аккаунте.

Кроме того, каждый обладатель смартфона и аккаунта в Instagram может стать участником розыгрыша и выиграть стильные наушники AirPods. Конкурс пройдет в 2 этапа. С 19 сентября по 3 октября все желающие выкладывают сторис, а 4 октября жюри (пресс-служба и хоккеисты «Трактора») определит 10 наиболее креативных сторис, авторы которых примут участие во втором туре. На официальном сайте будет запущен опрос, победителя определит народное голосование – голосовать можно будет до 18 октября. Счастливчику достанутся беспроводные наушники AirPods от партнеров конкурса – компании «Оптогаджет».

Отправить новость
Спорт
Сегодня, 10:21
«Трактор» в овертайме обыграл «Сибирь»
Сюжет
17.09.19 16:21
Розыгрыш билетов на первый матч второй домашней серии ХК «Трактор»
Сюжет
12.09.19 13:10
Стартовали продажи билетов на вторую домашнюю серию матчей «Трактора»
Политика
09.09.19 17:00
Генеральный директор ХК «Трактор» Борис Видгоф пожелал Алексею Текслеру терпения и стойкости
17.09.19 10:43
В Челябинске соберутся лучшие байдарочники России
17.09.19 10:13
ФК «Челябинск» одержал победу на выезде
16.09.19 19:07
Южноуральские школьники стали победителями Всероссийского этапа «Президентских состязаний» - 2019
16.09.19 19:01
Пять южноуральских ватерполисток стали чемпионками мира
16.09.19 15:50
Южноуральцев приглашают на «Кросс наций»
16.09.19 15:06
Валерия Шабалина сегодня ночью привезет в Челябинск шесть медалей чемпионата мира по параплаванию
15.09.19 15:06
Российские фигуристы захватили пьедестал на Гран-при по фигурному катанию среди юниоров в Челябинске
14.09.19 09:23
Сегодня в Челябинске заключительный день Гран-при по фигурному катанию
13.09.19 10:05
Челябинск на три дня стал столицей фигурного катания
12.09.19 17:45
Челябинский этап Гран-при откроется «Олимпийскими победами» Костомарова и Домниной
Общество
Сегодня, 10:17
Мы с тобой, Магнитогорск
В память о 39-ти погибших: Челябинск в годовщину трагедии в Магнитке услышит голос органа
Среда обитания
Вчера, 16:10
Ради эксперимента
Челябинские предприятия обяжут проводить честную инвентаризацию источников выбросов
Новости
Сегодня, 12:00
Происшествия
В Челябинске задержан интернет-мошенник, который «развел» жителей России на три миллиона рублей
Сегодня, 11:23
Происшествия
Шизофреник из Челябинска убил приятеля и забетонировал его труп в гараже
Сегодня, 10:21
Спорт
«Трактор» в овертайме обыграл «Сибирь»
Сегодня, 09:50
Общество
На трассе М-5 в Челябинской области отремонтировали два путепровода
Вчера, 23:00
Происшествия
В Златоусте от взрыва гранаты погиб мужчина
Опрос

Почему в Челябинске нет туалетов?

Материалы рубрики
Сегодня, 10:21
Спорт
«Трактор» в овертайме обыграл «Сибирь»
17.09.19 17:28
Спорт
Челябинцы удачно выступают на Играх боевых искусств в Анапе
17.09.19 15:31
Спорт
У коркинских студентов появился новый стадион
17.09.19 15:27
Спорт
В Челябинске растет число спортивных площадок под открытым небом
17.09.19 10:43
Спорт
В Челябинске соберутся лучшие байдарочники России
Теги
ХК Трактор
Читайте Uralpress
в Яндекс дзен
zen.yandex.ru

Присылайте свои новости

Вы можете стать соавтором нашего новостного портала.

Есть чем поделиться? Расскажите!

Отправить новость

Читайте нас там, где удобно вам

Дорогие читатели!

Мы предлагаем вам совместными усилиями сделать информационную повестку интереснее, ярче, правдивее, насыщеннее.

Если вы стали очевидцем интересного события, необычного явления, вопиющего случая, чрезвычайного происшествия или хотите привлечь внимание к какой-то проблеме – напишите нам. Будем рады, если вы поделитесь с нами своими впечатляющими фото - и видеонаблюдениями (авторство будет указано).

В свою очередь мы гарантируем, что при необходимости возьмем комментарий по вашей проблеме у соответствующих официальных источников и достоверно изложим все факты.

Отправляя сообщение, укажите свои контакты – номер телефона или адрес электронной почты. Редакция гарантирует конфиденциальность, если вы не стремитесь к публичности.

Подробнее
  • Максимальный размер файла: 2 МБ.
  • Допустимые типы файлов: gif jpg jpeg png.
Яндекс.Метрика