У «Трактора» появилась собственная маска в Instagram

ХК «Трактор» начинает конкурс на самую креативную фотографию в шлемофоне команды. Главный приз – AirPods.

«Трактор» одним из первых хоккейных клубов в КХЛ запустил собственную маску в Instagram – натуралистичный танковый шлемофон с логотипом челябинцев. Новую маску уже примерили хоккеисты «Трактора»: Антон Глинкин, Кристиан Томас, Марсель Шолохов и Владислав Сухачёв, девочки из группы поддержки StarLight, известная телеведущая Дарья Миронова и наша любимая юмористка и блогер Наталья Краснова.

«Теперь у каждого болельщика есть возможность сделать фотографию в хоккейно-танковой атрибутике. А ещё, если вы откроете рот во время съёмки, вас ждёт сюрприз в виде необычной анимации», - сообщили в пресс-службе команды.

Конкурс активен с 19 сентября по 19 октября – итоги будут подведены в день матча «Трактор» – ЦСКА. Для того, чтобы принять участие в конкурсе нужно записать видео или сделать фото в маске, выложить в свой аккаунт и отметить два аккаунта: аккаунт хоккейного клуба @hc_traktor и @traktor_konkurs. Аккаунт должен быть открыт на время участия в конкурсе – в противном случае, сторис будет недоступна.

Как примерить новую маску команды:

- Зайти в официальный аккаунт хоккейного клуба.

- Нажать на изображение смайла. Например, вот так.

- В левом нижнем углу нажать на кнопку «Попробовать».

- Сделать фото или видео.

- Выложить у себя в аккаунте.

Кроме того, каждый обладатель смартфона и аккаунта в Instagram может стать участником розыгрыша и выиграть стильные наушники AirPods. Конкурс пройдет в 2 этапа. С 19 сентября по 3 октября все желающие выкладывают сторис, а 4 октября жюри (пресс-служба и хоккеисты «Трактора») определит 10 наиболее креативных сторис, авторы которых примут участие во втором туре. На официальном сайте будет запущен опрос, победителя определит народное голосование – голосовать можно будет до 18 октября. Счастливчику достанутся беспроводные наушники AirPods от партнеров конкурса – компании «Оптогаджет».