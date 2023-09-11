Участникам XXVI Челябинского марафона повезло с погодой

Более четырех тысяч спортсменов и любителей из разных регионов России приняли участие в беговом марафоне в Челябинске, прошедшем в воскресенье, десятого сентября, и ставшего самым массовым в истории города. Спортивное мероприятие было приурочено к празднованию Дня города и прошло в этом году уже в двадцать шестой раз.

Маршрут массового забега проложили по проспекту Ленина и городскому бору. Движение транспорта на главной улице Челябинска от площади Революции до улицы Лесопарковой было перекрыто для безопасности спортсменов. Всем зарегистрированным участникам удалось благополучно пройти свои дистанции без дождя, которого накануне очень опасались и организаторы, и бегуны.

«Вера в лучшее сделала свое дело: мощный ливень бушевал в Челябинске накануне, но к утру асфальт просох, — замечает один из гостей забега Александр Антонов, специально приехавший из Уфы, чтобы стартовать в Челябинске. — Погода была идеальная — плюс десять градусов, тучи и почти полный штиль. Бежать комфортно и не жарко».

На выбор участникам Челябинского марафона представили пять дистанций разной протяженности. Можно было пробежать по центральным улицам города марафон (42,2 километра), полумарафон (21,1 километра), десять и пять километров, или пойти на массовый старт в один километр. На главной дистанции протяженностью 42,2 километра соревновались 207 участников, из них 183 — мужчины и 25 — женщины.

Среди мужчин первое место занял Петр Огородников из поселка Увельского с результатом два часа, 32 минуты, 48 секунд; на втором месте — Петр Жолнин из Челябинска, пробежавший за два часа, 33 минуты и 30 секунд; на третьем месте — Александр Фомин из Челябинска, прошедший дистанцию за два часа и 35 минут.

На первом месте среди женщин Антонина Юшина из поселка Увельского (2:54:47), на втором месте — Гузаль Хакимова из Челябинска (03:04:06), на третьем месте — Ника Скрипник из поселка Фершампенуаз (03:07:33).

Полумарафон протяженностью 21,1 километр бежали 693 мужчины и 153 женщины. На первом и третьем месте — кыштымцы Евгений Чуфаров и Сергей Холин, второе место занял Азамат Фаттахов из Челябинска. Среди женщин первой прибежала Марина Афанасьева из Тольятти, второй пришла Мария Бережная из города Серова, а на третьем месте — Сусанна Хажиева из Сатки.

На дистанции 10 километров соревновались 590 мужчин и 399 женщин. Победителем стал челябинец Павел Устюгов, на втором месте — Виктор Чулков из Екатеринбурга, на третьем — Рустам Кульмухаметов из Челябинска. Женщины тоже показали отличные результаты. Золотая медаль досталась Екатерине Петренко из Перми, серебро и бронза у челябинок у Ирины Рукавцовой и Элины Луневой.

В забеге на пять километров состязались 814 участников: 366 мужчин и 448 женщин. Первое место у Александра Антонова из Екатеринбурга, второе — у челябинца Дмитрия Кряжева, на третьем — Дмитрий Хамаев из Миасса. У женщин лидерами гонки стали три челябинки: первой прибежала Софья Платунова, второе место заняла Екатерина Бушмакина, третье — Александра Башарова.

Самой массовой стала дистанция в один километр, на которую заявилось 1250 участников. Организаторы отмечают, что «народный» километровый забег собрал участников разных возрастов.

«Особенность массовой дистанции в том, что здесь нет ограничений по возрасту, — комментируют в оргкомитете Челябинского марафона. — К примеру, самому младшему участнику забега на один километр исполнился один год. Самому старшему — более 60 лет».

Быстрее всех пробежал один километр шестнадцатилетний челябинец Святослав Хамидулин. Его время — три минуты и 35 секунд. Второе и третье места заняли челябинцы Никита Родвальт (19 лет) и Сергей Добарин (14 лет). В женской группе возраст победительниц еще более юный. На первом месте Анна Балбекова (15 лет), на втором - двенадцатилетняя София Шлыгина, а третье место — у четырнадцатилетней Полины Жилиной. Все победительницы из Челябинска.

Участники Челябинского марафона особенно отметили не только идеальную погоду для бегового старта, но и интересную, насыщенную развлекательную программу спортивного праздника — концерт, конкурсы, интерактивные игры и даже работу детской комнаты.

Челябинка Алла Иванова, участница забега на десять километров, поделилась эмоциями и поблагодарила организаторов марафона: «Огромная благодарность за этот настоящий праздник спорта, — говорит Алла Иванова. — Профессионалы и любители бежали вместе, поддержали сегодня любимый город, здоровый образ жизни и мыслей и показали, что спорт — это красиво и нужно!».