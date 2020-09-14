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Зрелище что надо!

Участники фестиваля «Продвижение» в Челябинске выступали так, что захватывало дух

Фото: 
Евгения Александрова
Спорт
Сегодня, 15:25
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Автор: 
Евгения Александрова

Фестиваль «Продвижение», собравший на двух площадках в Челябинске самых смелых представителей уличной культуры и современных видов искусства и спорта, прошел на «ура».

Событие состоялось в воскресенье, 13-го сентября, в рамках празднования 284-летия южноуральской столицы. Главной площадкой фестиваля стала площадь Революции.

Здесь развернулись танцевальные битвы по хип-хопу и брейк-дансу, чемпионат по воркауту и показательные выступления по слэклайну - посмотреть было на что.

Параллельно в челябинском скейтпарке около здания общества «Динамо» состоялись соревнования по экстремальным видам спорта: BMX, скейтбордингу и кикскутерингу (самокатному спорту).

Фестиваль был организован челябинской федерацией хип-хоп культуры при поддержке управления по делам молодежи администрации Челябинска.

На площади Революции за выступлениями маленьких танцоров, а они были очень артистичны и энергичны, с упоением наблюдали их родители, бабушки и дедушки. Не оставляли без внимания шоу на сцене и прогуливающиеся по площади горожане.

Среди зрителей были замечены и челябинские чиновники, в том числе заместитель главы южноуральской столицы по социальному развитию Сергей Авдеев, начальник управления культуры городской администрации Элеонора Халикова и руководитель управления по делам молодежи Челябинска Наталья Хенкина.

Сергей Авдеев поделился с корреспондентом агентства «Урал-пресс-информ» впечатлениями от фестиваля.

«Сегодня отличная погода для выступлений под открытым небом. Смотреть на выступления детей на линолеуме (так говорится в хип-хопе) – одно удовольствие. Участие в подобных фестивалях малышей – это дорогого стоит», - отметил Сергей Авдеев.

Интересно, что пока одни танцевали и показывали свое мастерство на турниках и брусьях, другие предавались живописи – граффитисты в этот день создали немало замечательных рисунков.

По словам Натальи Хенкиной, арт-объекты простоят на площади Революции максимально долго – до наступления холодов. Яркие полотна также придется убрать, если зарядят дожди: краска не выдержит влаги. Чиновница похвалила художников за мастерство – арт-объекты создавали, по ее словам, лучшие из лучших.

Наталья Хенкина отметила, что интерес челябинцев к уличным танцам и современным видам спорта очевиден. Кстати, ее маленький сын в дальнейшем тоже, вероятно, будет танцевать хип-хоп – уж очень старательно малыш о повторял движения выступавших на сцене ребят.

«Продвижение» (нынешний фестиваль стал 16-м по счету) оказался по-настоящему ярким подарком Челябинску на день рождения. Главными героями события стала суперподвижная, суперловкая и суперсильная молодежь, выступавшая под энергичную, призывающую к великим свершениям на спортивном поприще музыку.

Одни баттлы атлетов чего стоили! Зрелище было завораживающим. Мастерство участников никого не оставило равнодушным – это было видно по глазам зрителей.

К слову, зрители и просто отдыхающие с удовольствием присаживались на скамейки и гигантские камни, чтобы погреться на солнышке, приобретали продукцию у торговцев на ярмарке, а дети с наслаждением копошились в стогах сена.

С высоты своего постамента за происходящим гордо наблюдал обновленный Ильич - памятник вождю мирового пролетариата украсили золотые буквы: «В.И. Ленину от трудящихся Челябинска».

 

 

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Автор: 
Евгения Александрова
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