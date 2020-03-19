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Укрепляем иммунитет или способы избежать вирусных инфекций этой весной

Спорт
Сегодня, 15:55

Детей отправили на длительные каникулы – это не повод для паники, это отличная возможность укрепить иммунитет на свежем воздухе вдали от многолюдных городов!

Свежий воздух, физическая активность, отдаленность от мегаполисов помогут вам укрепить иммунитет, провести время с близкими и насладиться теплотой общения родных людей.

«Солнечная долина» направляет тысячи лучей позитива на укрепление иммунитета и бодрости духа!

Горнолыжный курорт «Солнечная долина» приглашает вас отдохнуть всей семьей вдали от шумных городов и плохих новостей, в окружении деревьев и южноуральской природы.

Организация безопасного отдыха – главный приоритет работыгорнолыжного отдыха «Солнечная долина». В том числе, это касается эпидемиологической безопасности.

Во время повышенного риска вирусных заболеваний отдых на природе не только возможен, просто необходим для поддержания крепкого иммунитета.Профилактика – главное средство борьбы с вирусными заболеваниями, этому на территории курорта уделено особое внимание: весь персонал курорта проходит обязательный медицинский осмотр перед выходом на работу, все общественные зоны обрабатываются бактерицидными лампами, проводится дополнительная санитарная обработка, ежедневно в номерах и апартаментах отеля проводится антибактериальная обработка.

Главный плюс проживания и отдыха в «Солнечной долине» - обособленность каждого номера. Апарт-отель «SunnyValley» расположен у подножия горы «Известная» и у каждого шале есть собственный подъезд – это поможет вам избежать многолюдности. Вы можете забронировать длительное проживание в апарт-отеле по программе «Твой загородный дом».

Программа «Твой загородный дом» включает: проживание в уютных шале апарт-отеля «SunnyValley» от недели до месяца.  В каждом апартаменте есть кухня и все необходимое для длительного проживания. Если вы не любите готовить – не переживайте - вы можете отказаться от посещения ресторана и заказывать еду прямо в номер.

 

Прогулки и пребывание на свежем воздухе вы можете разбавить активным отдыхом: катанием на горных лыжах или сноуборде. С 21 марта на «Солнечной долине» запускается акция «Если рядом есть Долина – нам не нужен Куршавель» - это 4 часа катания и 4 проката за 1350 рублей. Дети на «Солнечной долине» могут провести активно время в хаски-центре или покататься с инструктором.

Подробная информация об отдыхе на «Солнечной долине» на сайте, в социальных сетях, а также по телефону: +7 351 778 54 26.

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