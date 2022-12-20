В Челябинск приедут звезды мирового и российского бокса

Звезды российского и мирового профессионального бокса выступят на турнире в Челябинске. Бои пройдут 23 декабря во Дворце спорта «Юность».

Как сообщили в федерации бокса Челябинской области, всего на ринге Дворца спорта «Юность» состоятся 11 боев. Челябинским любителям бокса будет за кого поболеть. В программе профессиональных боев — три спортсмена Челябинской области. Среди них: Максим Стахеев, Андрей Стоцкий, а также переехавший на Южный Урал из Кубы Мигель Байона. Особенно интересным ожидается выход на ринг чемпиона России среди любителей Андрея Стоцкого. Для титулованного боксера предстоящий бой станет дебютом на профессиональном ринге.

«Еще в одном поединке встретятся чемпионы мира по кикбоксингу: Джонатан Оливейра из Бразилии и Владислав Туйнов из России. Латиноамериканец, к слову, три раза становился чемпионом своей страны еще и по тайскому боксу. Россиянин большую часть боев в карьере провел в кикбоксинге, однако запомнился благодаря и трем ярким поединкам на кулаках, в которых одержал две победы, а один свел к ничьей», — рассказал директор «УралБоксПромоушн» Константин Пономарев.

В главном поединке сразятся Хасан Юсефи из Ирана и россиянин Дауд Кельбиханов. Гость из Азии известен по участию в турнирах престижной российской бойцовской организации AMC Fight Nights. И даже завоевывал титул этой организации. Ну, а россиянин – звезда кулачных поединков. Бои лезгина собирают миллионы просмотров на ютуб.

Любопытно будет снова увидеть в деле одну из самых титулованных боксерш современности Софью Очигаву. Российская спортсменка уже давно завершила любительскую карьеру, а теперь пробует себя среди профессионалов. Ее соперницей станет Хэппи Дауди из Танзании. Второй женский бой в ринге проведут боксер из Казахстана Фируза Шарипова против Фериче Машаури.