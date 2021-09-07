В Челябинске контрольные прокаты российских фигуристов бесплатно посетят юные спортсмены

11 и 12 сентября контрольные прокаты сборной команды России по фигурному катанию на коньках смогут посетить бесплатно 400 воспитанников спортшкол из Челябинска, Магнитогорска, Кыштыма, Снежинска, Южноуральска и Троицка.

Такое решение принял оргкомитет турнира в рамках популяризации фигурного катания на территории Челябинской области.

Воспитанники спортивных школ посетят дневную часть программы мероприятия 11 и 12 сентября. Всего бесплатно посмотреть на прокаты сильнейших фигуристов сборной России смогут 400 детей.

«Для нас очень важно не только провести на высшем уровне крупное мероприятие по фигурному катанию, но и влюбить в этот вид спорта подрастающее поколение. Возможность увидеть выступления лучших фигуристов России даст воспитанникам спортшкол по фигурному катанию стимул самосовершенствоваться, развиваться и вырасти в профессиональном плане, чтобы достойно представлять в будущем нашу страну и родную Челябинскую область», – отмечает член исполкома Федерации фигурного катания на коньках России, директор челябинской СШОР «Тодес» Владислава Глазкова.

Как сообщало ранее агентство «Урал-пресс-информ», в Челябинске фигуристы представят свои программы, подготовленные для Олимпийских игр. На лед арены «Трактор» выйдут 54 спорстмена.

В контрольных прокатах примут участие следующие фигуристы. У женщин это Анна Щербакова, Елизавета Туктамышева, Александра Трусова, Алена Косторная, Софья Самодурова, Камила Валиева, Дарья Усачева, Майя Хромых, Елизавета Нугуманова, Ксения Синицына.

В парном катании челябинцы увидят следующие пары: Анастасия Мишина/Александр Галлямов, Александра Бойкова/Дмитрий Козловский, Евгения Тарасова/Владимир Морозов, Дарья Павлюченко/Денис Ходыкин, Ясмина Кадырова/Иван Бальченко, Юлия Артемьева/Михаил Назарычев, Карина Акопова/Михаил Рахманин;

В танцах на льду зрителей порадуют такие пары, как Виктория Синицина/Никита Кацалапов, Александра Степанова/Иван Букин, Тиффани Загорски/Джонатан Гурейро, Анастасия Скопцова/Кирилл Алешин, Диана Девис/Глеб Смолкин, Анабель Морозов/Андрей Багин, Елизавета Худайбердиева/Егор Базин, Елизавета Шанаева/Девид Нарижный, Софья Шевченко/Игорь Еременко, Арина Ушакова/Максим Некрасов;

У мужчин свои программы представят Михаил Коляда, Дмитрий Алиев, Александр Самарин, Артур Даниелян, Макар Игнатов, Марк Кондратюк, Андрей Мозалев, Петр Гуменник, Евгений Семененко и Даниил Самсонов.