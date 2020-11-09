В Челябинске началась продажа билетов на чемпионат России по фигурному катанию

В Челябинске началась официальная продажа билетов на чемпионат России по фигурному катанию, который пройдет в нашем городе с 24 по 26 декабря. В столицу Южного Урала приедут сильнейшие спортсмены со всей страны и разыграют четыре комплекта наград – в мужском и женском одиночном катании, парном катании и танцах на льду.

Билеты чемпионат России по фигурному катанию можно приобрести уже сейчас в городских зрелищных кассах или на сайте.

Цена зависит от места на секторе, программы и даты. Минимальная стоимость билета – 400 рублей. Дети до 6 лет включительно (с предъявлением соответствующего документа) проходят бесплатно, без предоставления отдельного места.

«В Челябинске выступят сильнейшие фигуристы страны, звезды мирового фигурного катания. Мы ждем всех любителей этого прекрасного вида спорта в арене «Трактор». Уверен, что дети и взрослые получат незабываемые впечатления и поддержат российских спортсменов», - говорит министр спорта Челябинской области Леонид Одер.

Челябинск не в первый раз принимает у себя представительные соревнования по фигурному катанию на коньках. В январе и декабре 2016 года на арене «Трактор» прошли первенство и чемпионат России. В 2019 году южноуральская столица впервые принимала у себя международные соревнования по этому виду спорта – Гран-при среди юниоров.