ул. Монакова, д. 33, офис 2 454091 Челябинская область Челябинск
+73512372926 maineditor@uralpress.ru Урал-пресс-информ

В Челябинске началась продажа билетов на чемпионат России по фигурному катанию

Спорт
Сегодня, 12:18
Размер текста

В Челябинске началась официальная продажа билетов на чемпионат России по фигурному катанию, который пройдет в нашем городе с 24 по 26 декабря. В столицу Южного Урала приедут сильнейшие спортсмены со всей страны и разыграют четыре комплекта наград – в мужском и женском одиночном катании, парном катании и танцах на льду.

Билеты чемпионат России по фигурному катанию можно приобрести уже сейчас в городских зрелищных кассах или на сайте.
Цена зависит от места на секторе, программы и даты. Минимальная стоимость билета – 400 рублей. Дети до 6 лет включительно (с предъявлением соответствующего документа) проходят бесплатно, без предоставления отдельного места.

«В Челябинске выступят сильнейшие фигуристы страны, звезды мирового фигурного катания. Мы ждем всех любителей этого прекрасного вида спорта в арене «Трактор». Уверен, что дети и взрослые получат незабываемые впечатления и поддержат российских спортсменов», - говорит министр спорта Челябинской области Леонид Одер.

Челябинск не в первый раз принимает у себя представительные соревнования по фигурному катанию на коньках. В январе и декабре 2016 года на арене «Трактор» прошли первенство и чемпионат России. В 2019 году южноуральская столица впервые принимала у себя международные соревнования по этому виду спорта – Гран-при среди юниоров.

 

Читайте нас там, где вам удобно! Сайт, Вконтакте, Twitter, Facebook, Instagram, Одноклассники.

Отправить новость
Спорт
06.10.20 12:01
В Челябинске пройдет чемпионат России по фигурному катанию
Спорт
15.06.20 13:20
У российских фигуристов новый тренер, он займется Трусовой
Спорт
18.11.19 10:08
В  Челябинске в третий раз пройдет Чемпионат России по фигурному катанию
Спорт
15.09.19 15:06
Российские фигуристы захватили пьедестал на Гран-при по фигурному катанию среди юниоров в Челябинске
26.10.20 13:34
Южноуральская школьница стала призёром всероссийских соревнований по каратэ
26.10.20 11:33
Сегодня в Челябинске состоится прощание с Сергеем Пугачем
23.10.20 16:05
РМК и ХК «Трактор» подарили челябинским школьникам хоккейную коробку
23.10.20 11:51
ЮУрГУ вошел в десятку самых спортивных вузов России
23.10.20 10:32
Челябинский дзюдоист завоевал «бронзу» чемпионата России среди инвалидов по зрению
21.10.20 12:13
Медиахолдинг «МАТЧ!» приглашает молодежь Челябинска на конкурс спортивных комментаторов
20.10.20 16:09
Умер основатель челябинской спортшколы по дзюдо
20.10.20 15:59
Почта возобновила выдачу паспортов болельщика УЕФА
12.10.20 13:33
В Челябинске появятся новые футбольные центры
12.10.20 12:06
Наталья Котова поручила организовать подсветку спортивных площадок в Челябинске
Общество
Сегодня, 10:18
Школьников Челябинской области не планируют переводить на дистант
Среда обитания
Сегодня, 12:00
Кто, если не мы
В Челябинске депутаты и общественники продолжили обсуждать проблему сохранения городского бора
Новости
Сегодня, 13:07
Происшествия
В Челябинске водитель иномарки погиб после столкновения с Пазиком
Сегодня, 13:05
Общество
За сутки зарегистрирована смерть шести пациентов с ковидом
Сегодня, 12:57
Политика
На пост главы администрации Тракторозаводского района Челябинска претендуют четыре человека
Сегодня, 12:56
Экономика
В Челябинске осталось отыграть один контракт по благоустройству общественных пространств в 2021 году
Сегодня, 12:21
Общество
В Сосновском районе сегодня открылась новая начальная школа
Материалы рубрики
06.11.20 10:46
Спорт
Эльбрус Нигматуллин протащил на 25 метров «Боинг» весом 36 тонн
02.11.20 10:48
Спорт
Челябинка Ольга Фаткулина завоевала вторую золотую медаль на чемпионате России
30.10.20 11:26
Спорт
Челябинка Ольга Фаткулина одержала победу на чемпионате России
26.10.20 16:36
Спорт
«Ростелеком» помог юным челябинским шахматистам сделать ход конем
26.10.20 13:34
Спорт
Южноуральская школьница стала призёром всероссийских соревнований по каратэ
Теги
фигурное катание
Читайте Uralpress
в Яндекс дзен
zen.yandex.ru

Присылайте свежие новости

Вы можете стать соавтором нашего новостного портала.

Есть чем поделиться? Расскажите!

Отправить новость

Читайте нас там, где удобно вам

Наши соц сети

Вакансии в Челябинске

Дорогие читатели!

Мы предлагаем вам совместными усилиями сделать информационную повестку интереснее, ярче, правдивее, насыщеннее.

Если вы стали очевидцем интересного события, необычного явления, вопиющего случая, чрезвычайного происшествия или хотите привлечь внимание к какой-то проблеме – напишите нам. Будем рады, если вы поделитесь с нами своими впечатляющими фото - и видеонаблюдениями (авторство будет указано).

В свою очередь мы гарантируем, что при необходимости возьмем комментарий по вашей проблеме у соответствующих официальных источников и достоверно изложим все факты.

Отправляя сообщение, укажите свои контакты – номер телефона или адрес электронной почты. Редакция гарантирует конфиденциальность, если вы не стремитесь к публичности.

Подробнее
  • Максимальный размер файла: 2 МБ.
  • Допустимые типы файлов: gif jpg jpeg png.
Яндекс.Метрика