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В Челябинске наградили тех, кто «растопил» челябинский лед и сердца зрителей

В челябинской ледовой арене «Трактор» сегодня, 27 декабря, состоялась церемония награждения победителей и призеров чемпионата России по фигурному катанию.

В церемонии награждения приняли участие первый заместитель губернатора Челябинской области Ирина Гехт, вице-глава региона Вадим Евдокимов и основатель Фонда социальных, культурных и образовательных инициатив 2020 Ирина Текслер.

«Спасибо всем вам за прекрасную организацию соревнований. Спасибо спортсменам за великолепное выступление, а зрителей благодарю за теплый прием и горячую поддержку спортсменов», - выступил с речью перед зрителями и участниками соревнований после церемонии награждения президент федерации фигурного катания России на коньках Александр Горшков.

Челябинский лед помог Анне Щербаковой из Москвы стать трехкратной чемпионкой России. Лучшей спортивной парой признаны Евгения Тарасова и Владимир Морозов (Москва-Татарстан). «Золото» чемпионата России на челябинском льду среди мужчин завоевал Михаил Коляда из Санкт-Петербурга. И впервые в своей карьере титул чемпионов России «примерила» пара Александра Степанова – Иван Букин. Это имена «золотых» фигуристов.

«Серебро» завоевали Макар Игнатов, Камила Валиева и пары Тиффани Загорски - Джонатан Гурейро и Александра Бойкова - Дмитрий Козловский.

Бронзовая награда на счету Марка Кондрактюка, Александры Трусовой и двух дуэтов – Анастасии Скопцовой и Кирилла Алешина, а также у Дарьи Павлюченко и Дениса Ходыкина.

Кроме того, на официальной церемонии награждения заместителя губернатора Челябинской области Вадима Евдокимова и члена исполкома федерации фигурного катания на коньках России, директора челябинской СШОР «Тодес» по фигурному катанию на коньках Владиславу Глазкову поблагодарили за высокую организацию соревнований.

Весь оргкомитет ЧР-2021 совместно с федерацией фигурного катания России и региональным минспорта проделали титаническую работу в подготовке и организации соревнований. И преподнесли прекрасный подарок всем любителям спорта и фигурного катания накануне новогодних праздников.

Фото – Михаил Шаров (пресс-служба ФФКР) и оргкомитет «Ростелеком-Чемпионата России по фигурному катанию на коньках»