В Челябинске назовут лучших кикбоксеров в разделе «поинтфайтинг»

В Челябинске сегодня, пятого мая, станут известны первые победители и призеры чемпионата и первенства России по кикбоксингу в разделе «поинтфайтинг».

Во второй соревновательный день зрителей ждет насыщенная спортивная программа. Состязания начнутся с предварительных поединков в разделах «фулл-контакт с лоу-киком», «поинтфайтинг» и «лайт-контакт» в разных возрастных категориях.

«Первый день соревнований показал, что организация турнира на очень высоком уровне. В Челябинск прибыли 1962 участников из 62 регионов, это самое большое количество в истории проведения чемпионатов России по кикбоксингу. В Челябинск приехали делегации почти из всех регионов нашей страны. И я слышу от их представителей только самые положительные отзывы об уровне организации нынешних соревнований», - отметил главный судья соревнований Расул Далгатов.

В вечерней части программы зрители увидят финальные бои в разделах «поинтфайтинг» среди девушек 11-12 и 13-15 лет, а также станут известны победители и призеры в разделе «лайт-контакт» среди спортсменок 11-12 лет.

Напомним, на чемпионате и первенстве России по кикбоксингу в Челябинске будут разыграны комплекты наград в четырех разделах кикбоксинга: фулл-контакте с лоу-киком, лайт-контакте, поинтфайтинге и сольных композициях (музыкальные формы). Вход для зрителей – свободный.