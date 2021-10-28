28.10.2021
Полицейские Челябинска изъяли из незаконного оборота крупную партию мефедрона
28.10.2021
Расширены основания для включения южноуральских сирот в список нуждающихся в жилье
28.10.2021
В Челябинске особенные дети отметили День здоровья верхом на конях
28.10.2021
В детских садах Челябинска подняли родительскую плату
28.10.2021
Сотрудники Сбербанка в Челябинской области вывесят 180 кормушек для птиц в честь юбилея банка
28.10.2021
Убийца бизнесмена из Челябинска, зарубивший жертву топором, до сих пор не найден
В Челябинске особенные дети отметили День здоровья верхом на конях
Как корреспондент агентства «Урал-пресс-информ» в начальника отряда женской колонии превратилась
27.10.2021
Получат ли QR-коды южноуральцы с антителами, переболевшие ковидом без ПЦР-подтверждения
26.10.2021
Ирина Гехт ответила на вопросы по новым ограничениям в Челябинской области
25.10.2021
Определена продолжительность осенних каникул для школьников Челябинской области
22.10.2021
В Челябинске обсудили вопрос зонирования зеленой территории рядом с Тополиной аллеей
22.10.2021