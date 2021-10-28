В Челябинске особенные дети отметили День здоровья верхом на конях

В конноспортивном клубе «Буян» Челябинска при поддержке городской администрации прошел очередной этап социального проекта «Иппотерапия, зоотерапия, экологическое и творческое воспитание детей «группы риска» и инвалидов».

В рамках проекта состоялись День здоровья и первенство города по адаптивной манежной езде среди детей с ограниченными возможностями здоровья.

На мероприятии присутствовали почти сто человек: дети, родители, студенты, волонтеры и судьи. В самих соревнованиях приняли участие 19 юных челябинцев с ограниченными возможностями.

Первые места в трех номинациях, в зависимости от уровня сложности, заняли Елизавета Карпушина, Федор Кузнецов и Ева Антонова.

Победители получили грамоты и сладкие призы.