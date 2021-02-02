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В Челябинске откроется фотовыставка «О, спорт, ты - мир!»

Четвертого февраля на пешеходной части улицы Кирова, у памятника добровольцам-танкистам, открывается фотовыставка «О спорт, ты – мир!». Она подготовлена объединенным государственным архивом Челябинской области в рамках празднования 100-летия архивной службы нашего региона.

На 20 стендах, расположенных по обеим сторонам от памятника, будут представлены фотографии из фондов архива, посвященные спорту высоких достижений. Об этом сообщили в объединенном государственном архиве Челябинской области

Челябинцы на кадрах фотохроники увидят фигуристов Ирину Роднину и Александра Зайцева на пьедестале почета чемпионата СССР по фигурному катанию; чемпиона мира в спринтерском многоборье конькобежца Александра Сафронова, уставшего, сразу после забега на катке Медео, также азарт заслуженного мастера спорта Вячеслава Веденина во время лыжной гонки на III Спартакиаде народов СССР; эмоциональную реакцию знаменитого тренера хоккейной команды ЦСКА Анатолия Тарасова во время игры армейцев с челябинским «Трактором» и много другое.

Авторы фотографий – Глеб Лунин, Павел Табарчук, Вячеслав Шишкоедов, Илья Бархатов.

Историческую часть выставки представят черно-белые фотографии известного Челябинского фотокорреспондента и фотохудожника Юрия Теуша. В 2017 году в архиве создан его личный фонд, в котором в настоящее время находятся более 1200 фотонегативов, возвращенных на родину из Израиля, куда после смерти автора переехала его вдова.