В Челябинске пройдет большой турнир пор уличному баскетболу

Федерация баскетбола Челябинской области организовала Чемпионат региона по баскетболу 3х3 среди мужских и женских команд и приглашает всех желающих принять в нем участие.

Соревнования проводятся по действующим официальным Правилам FIBA 3х3 и состоят из нескольких этапов. Первый состоится в Челябинске уже 17 июля на баскетбольном корте ДПиШ им.Крупской. Далее пройдут турниры (тандемы) в Магнитогорске и Миассе, а финал запланирован в августе вновь в областном центре.

Организаторы готовят настоящее спортивное шоу. Помимо непосредственно баскетбола, в программе Чемпионата выступления танцевальных коллективов, конкурсы и подарки от Федерации и спонсоров, а также обязательные фото- и видеоотчеты о каждом игровом дне. Кроме того, предусмотрен и призовой фонд для победителей турнира.

На Чемпионате области пройдет отбор кандидатов в основной состав региональной команды, которая примет участие в Чемпионате России по баскетболу 3х3 и Кубке России по этому виду спорта.