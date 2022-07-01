В Челябинске пройдет всероссийская летняя Спартакиада детей-инвалидов

В Челябинске с седьмого по десятое июля состоится всероссийская летняя Спартакиада детей-инвалидов с поражением опорно-двигательного аппарата.

По предварительным заявкам, в турнире примут участие 120 спортсменов от 14 до 18 лет из 25 субъектов России. Челябинскую область на Спартакиаде представят 17 спортсменов из Челябинска, Магнитогорска, Снежинска и Увельского муниципального района.

Открытие соревнований пройдет восьмого июля в десять часов на легкоатлетическом стадионе имени Елены Елесиной.

Между спортсменами будут разыграны комплекты наград в следующих видах спорта: легкая атлетика, настольный теннис, дартс, спортивное ориентирование.