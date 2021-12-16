16.12.2021
Пушкинская библиотека приглашает всех желающих на «Уральское чаепитие»
16.12.2021
В СБЕР ЕАПТЕКЕ теперь можно использовать бонусы от СберСпасибо при оплате покупок
16.12.2021
К жителям северо-запада Челябинска вернулась вода
16.12.2021
В Челябинске состоится турнир по гандболу памяти бойца ОМОН Андрея Петрякова
16.12.2021
До конца года большинство ковидных баз в Челябинской области вернут в плановую помощь
16.12.2021
«Ростелеком» и ПФР подвели итоги Всероссийского конкурса «Спасибо интернету»
В Челябинске состоится турнир по гандболу памяти бойца ОМОН Андрея Петрякова
Максим Куляшов покинул пост заместителя главы Челябинска
15.12.2021
Копейск получил представление прокуратуры за «косяки» при благоустройстве
15.12.2021
Суд по иску об отмене обязательной вакцинации в Челябинской области назначен на 13 января
14.12.2021
Движение трамваев по улице Цвиллинга в Челябинске восстановлено
13.12.2021
В 2022 году полис ОМС перейдет в цифровой формат
10.12.2021