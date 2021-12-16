В Челябинске состоится турнир по гандболу памяти бойца ОМОН Андрея Петрякова

В Челябинске с 17-го по 19-е декабря будет проходить турнир по гандболу среди юношей 2006-2007-го годов рождения, посвященный памяти сержанта милиции Андрея Петрякова, погибшего при исполнении служебного долга в Чечне.

В турнире памяти челябинского бойца примут участие спортсмены из Челябинска, Глазова, Уфы, Перми, Снежинска и Екатеринбурга. Игры пройдут в спортивно-оздоровительном комплексе «Полет» по адресу: улица Лесопарковая, 6-А, сообщает пресс-служба администрации Челябинска.

Андрей Петряков родился в Челябинске, в семье рабочих. Еще в юности увлекался гандболом и поступил в институт физической культуры на соответствующую специализацию. Участвовал и побеждал во всероссийских соревнованиях в составе областной команды.

В 1992-м году парень пришел в ОМОН, а уже в 1993-м начались командировки на Северный Кавказ для охраны общественного порядка.

Сержант милиции Андрей Петряков погиб шестого января 1995-го года при отражении нападения чеченских боевиков на колонну внутренних войск в районе села Закан-Юрт. В этот день в 17 часов по сигналу тревоги на боевой машине пехоты бойцы ОМОН выехали для оказания помощи колонне внутренних войск, попавшей в засаду на трассе Ростов - Баку. Прибыв на место боестолкновения, милиционеры приняли участие в отражении нападения. В ходе перестрелки Андрей Петряков получил три пулевых ранения, от которых скончался на месте.

Указом Президента Российской Федерации за мужество и героизм, проявленные при выполнении служебного долга в условиях, сопряженных с риском для жизни, награжден орденом Мужества (посмертно).

Первый соревновательный день турнира начнется 17-го декабря, в 12 часов 45 минут, 18-го декабря состоится торжественное открытие турнира.