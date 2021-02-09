В Челябинске стартовал чемпионат Уральского федерального округа по спортивной гимнастике
В Челябинске сегодня, девятого февраля, стартовал чемпионат Уральского федерального округа по спортивной гимнастике, который будет проходить в столице Южного Урала до 12 февраля.
В соревнованиях по программе мастеров спорта примут участие сильнейшие мужчины и женщины УрФО в составах сборных команд своих областей.
Мужская часть соревнований пройдёт в школе олимпийского резерва ЧТЗ на Савина, 5. Женщины будут сражаться за победу в школе олимпийского резерва №4 на Свердловском проспекте, 84-А.
Чемпионат Уральского федерального округа является отборочным этапом на чемпионат России, который будет проходить в Пензе с 8 по 14 марта.