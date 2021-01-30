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В Челябинске стартовал юбилейный Кубок губернатора по дзюдо

В Центре олимпийской подготовки по дзюдо Челябинской области имени заслуженного тренера России Миллера сегодня, 30 января, стартовал 20-й по счету Кубок главы региона.

По итогам общего зачета наиболее успешной сборной вручается главный приз – переходящий Кубок, который пока ни разу не покидал пределы Челябинской области.

В этом году за медали Кубка борются 284 спортсмена из 24 регионов страны. География обширная. Это сборные из Челябинской, Свердловской, Курганской, Тюменской, Омской, Самарской, Саратовской, Кемеровской, Московской областей, ХМАО, Пермского края, Москвы и Крыма.

Медали будут разыграны в семи весовых категориях среди мужчин и в семи среди женщин. Из-за ограничений, связанных с covid-19, соревнования проходят без зрителей.

«Победить на этом турнире – большая честь для каждого дзюдоиста. Это отличный старт в новом соревновательном году. Южный Урал гордится своей школой дзюдо. И мы готовы дать бой», - сказал на открытии соревнований первый заместитель губернатора Челябинской области, президент Федерации дзюдо региона Виктор Мамин.

«Наш кубок – это первые Всероссийские соревнования в новом году, и мы уверены, что он пройдет в лучших традициях челябинского дзюдо», - отметил директор Центра олимпийской подготовки Олег Мухаметзянов.

За всю историю проведения состязаний главный трофей ни разу не покидал пределы Челябинской области. Его победителями в разное время были такие звезды отечественного дзюдо, как участник Олимпийских игр 2000 года Виталий Макаров, бронзовый призер Олимпийских игр 2000 года и серебряный 2004-го Тамерлан Тменов, участник Олимпйиских игр Дмитрий Морозов, четырехкратная чемпионка Европы и трехкратная призёрка чемпионатов мира по дзюдо Елена Иващенко, бронзовый призер чемпионата России, чемпион Европы Ренат Мирзалиев, а также участник летних Олимпийских игр в Пекине, бронзовый призер чемпионата мира, Иван Першин.

«От имени губернатора Челябинской области Алексея Текслера, от областной федерации дзюдо хочу пожелать всем участникам соревнований успехов. На Южном Урале дзюдо занимается порядка семи тысяч человек. Скоро предстоят национальные сборы, подготовка к Олимпийским играм. Мы все понимаем, что без конкуренции в спорте не бывает развития», - сказала на открытии Кубка губернатора Ирина Текслер, которая ранее возглавила попечительский совет Федерации дзюдо региона.

Почетным гостем Кубка губернатора Челябинской области в этом году стал президент Европейского союза дзюдо Сергей Соловейчик. Стяг кимоно с его фамилией на днях украсил стены Центра Олимпийского подготовки по дзюдо региона.

«Всем вам большой поклон от нашей дружной семьи дзюдоистов. Хочу сказать слова благодарности губернатору Челябинской области Алексею Текслеру за то, что он продолжает развивать славные традиции этого вида спорта», - отметил Сергей Соловейчик.

Напомним, что эти соревнования являются «мастерскими». Их победители могут выполнить норматив и получить почётное звание «Мастер спорта России».