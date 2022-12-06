В Челябинске выявлено сверхнормативное загрязнение воздуха диоксидом азота

В Челябинске зарегистрировано сверхнормативное загрязнение воздуха диоксидом азота, при чем уровень загрязнения растет. Уведомления направлены в Росприроднадзор и в Челябинскую природоохранную прокуратуру.

Напомним, в Челябинске (и еще в пяти городах области) установились неблагоприятные метеорологические условия, способствующие скоплению вредных примесей в атмосферном воздухе с 22 часов пятого декабря до 19 часов седьмого декабря. До этого периода режим «черного неба» в областном центре продержался с 25 ноября по четвертое декабря.

Сегодня, шестого декабря, по данным Единой информационной системы мониторинга качества атмосферного воздуха, в Челябинске на посту №9 (ул. Чичерина, 22) зафиксировано превышение норматива по диоксиду азота. При чем в половине одиннадцатого этот показатель был равен 1,6, а через час уже повысился до 2,2.

По данным Челябинского Гидрометцентра, второго декабря в Челябинске отмечен один случай превышения ПДКмр формальдегида в 1,1 раза в Центральном районе. Третьего декабря выявлены два случая превышения ПДКмр фторида водорода в 1,6 раза в Металлургическом районе.

Жители в группе «Вредные выбросы г. Челябинск» ВКонтакте жалуются на неприятный запах в воздухе и ухудшение самочувствия. По их словам, в субботу на ЧТЗ в воздухе ощущался запах сероводорода. В понедельник «очень сильно воняло» в Ленинском районе, особенно в районе ТЦ Алмаз, рассказала Марина.

В министерстве экологии Челябинской области пообещали чуть позднее прокомментировать ситуацию.

ФОТО: Анна Овсянникова, «Вредные выбросы г. Челябинск» ВКонтакте