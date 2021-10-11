В понедельник, 11 октября, в Челябинске заложат Олимпийскую аллею 2021 года в рамках федерального проекта «Сохраним лес».

Как сообщает телеграм-канал минэкологии региона, в сквере «Дружба» в Тракторозаводском районе областного центра высадят десять новых даурских лиственниц, привезенных с Дальнего Востока.

В мероприятии примут участие глава Челябинска Наталья Котова, Олимпийские и Параолимпийские чемпионы 2021 года, а также спортивные школы, воспитавшие чемпионов.

Акция реализуется под эгидой Министерства природных ресурсов и экологии РФ, Федерального агентство лесного хозяйства, а также АНО «Национальные приоритеты» и АНО «Сад памяти».

Напомним, в пятницу, восьмого октября, даурские лиственницы были высажены на проспекте Ленина в Челябинске на месте вырубленных в июне 2021 года исторических лиственниц. В мероприятии принял участие губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

«Надо очень бережно относиться к тому, что есть в городе, в силу такой достаточно высокой нагрузки на природу в любом мегаполисе, в Челябинске особенно. Поэтому мы договорились, что отношение к озеленению, вообще к деревьям, будет особенное, и надо подключать специалистов и различные общественные организации», - подчеркнул глава региона.

Алексей Текслер отметил, что власти намерены продолжить работы по озеленению. В планах - создать «зеленый пояс» вокруг Челябинска. «Сейчас над этим проектом работаем, то же самое и в других наших городах», - отметил губернатор и добавил, что им поставлена задача определить те места, где можно и нужно высадить дополнительные деревья, в том числе крупномеры.

«Безусловно, нужно заниматься и аварийными деревьями - это тоже важно. Особый контроль и учет должен быть за деревьями, поэтому будем эту работу продолжать», - подчеркнул Алексей Текслер.