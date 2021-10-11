11.10.2021
Южноуральцам предлагают «сыграть жизнь»
10.10.2021
Южноуралец погиб в авиакатастрофе в Татарстане
10.10.2021
Христорождественский собор, строящийся в Челябинске, показали архиереям из соседних епархий
10.10.2021
На Южном Урале отпраздновали Собор святых Челябинской митрополии
10.10.2021
Анонсы событий и мероприятий на 11 октября
10.10.2021
В Челябинской области установлен новый антирекорд по суточности смертности пациентов с ковидом
В Челябинске заложат Олимпийскую аллею 2021 года
07.10.2021
Наталья Котова рассказала о ремонте стадионов при школах Челябинска
07.10.2021
Челябинский областной суд удовлетворил иск о возвращении участка бора, изъятого под корпус ЧОДКБ
07.10.2021
Начало одомашнивания лошадей помогли определить человеческие зубы
07.10.2021
Новые общественные пространства в Центральном районе Челябинска полны милых «фишек»
В Челябинской области вводится обязательная вакцинация от ковида
08.10.2021
В Челябинской области за 9 месяцев неэффективно израсходовали 383,3 миллиона бюджетных рублей
08.10.2021
Кто в Челябинской области получит QR-код, когда и на какой срок
07.10.2021
Владимиру Путину рассказали о Челябинской свалке
06.10.2021
В воскресенье впервые широко отметят Собор святых Челябинской митрополии
05.10.2021