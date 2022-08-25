В Челябинске завершилась утренняя сессия первого дня Всероссийской спартакиады по легкой атлетике

В Челябинске завершилась утренняя сессия первого дня Всероссийской спартакиады сильнейших по легкой атлетике. Первыми на стадион имени Елесиной вышли многоборцы.

Как сообщили в минспорте региона, женщины соревновались в беге с барьерами на 100 метров и прыжках в высоту. В вечерней сессии их ждут толкание ядра и бег на 200 метров. Судьба медалей решится в пятницу, 26 августа, после выступлений в метании копья, прыжке в длину и беге 800 метров.

Мужчины-десятиборцы в утренней сессии соревновались в беге на 100 метров, прыжке в длину и толкании ядра. В вечерней сессии запланированы прыжок в высоту и бег на 400 метров. Завершат выступления десятиборцы в пятницу, 26 августа бегом с барьерами на 110 метров, метанием диска и копья, прыжком с шестом и бегом на 1500 метров.

Сегодня в вечерней сессии, которая начнется в 15.10 пройдут финалы у женщин в прыжке в длину, прыжке с шестом, толкании ядра и беге на 100 и 5000 метров. Мужчины разыграют медали в беге с препятствиями на 3000 м, тройном прыжке, беге на 100 и 5000 метров.

В 18.30 состоится торжественное открытие спартакиады. Приходите на трибуны и поддержите спортсменов. Вход свободный.