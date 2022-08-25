25.08.2022
Прокуратура присмотрит за Орлом
25.08.2022
В Челябинске завершилась утренняя сессия первого дня Всероссийской спартакиады по легкой атлетике
25.08.2022
ВТБ бесплатно застрахует участников новой программы туристического кешбэка
25.08.2022
На северо-западе Челябинска в воскресенье закроют движение
25.08.2022
Атмосфера южноуральского дерби
25.08.2022
Жительница Магнитогорска чуть не откусила сыну нос
В Челябинске завершилась утренняя сессия первого дня Всероссийской спартакиады по легкой атлетике
В пяти городах Челябинской области НМУ продлятся до вечера 25 августа
24.08.2022
В среду вновь отмечено повышенное содержание сероводорода в воздухе Челябинска
24.08.2022
Во сколько обойдется посещение ребенком частного детского сада в Челябинске
23.08.2022
Наступившая неделя в Челябинской области будет жаркой
22.08.2022
В Челябинской области назвали проблемные с точки зрения комфорта и безопасности школьников территории
19.08.2022