В Челябинской области лучше всех стреляет из Макарова женщина-наркополицейский

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В ГУ МВД России по Челябинской области в преддверии Дня защитника Отечества прошли соревнования по стрельбе из пистолета Макарова.

Соревнования по стрельбе состоялись в тире регионального полицейского главка в Челябинске. На старт состязаний вышли 30 команд сотрудников подразделений главного управления МВД по региону.

«За звание лучших стрелков боролись коллективы, в состав каждого из которых вошли трое мужчин и одна женщина. Участники соревнований должны были произвести десять прицельных выстрелов с дистанции 20 метров в течение пяти минут. Соревнования длились несколько часов», - сообщили в пресс-службе ведомства.

Лучший результат продемонстрировала команда Центра профессиональной подготовки регионального главка, на втором месте стрелки из управления по контролю за оборотом наркотиков, третьими стали сотрудники оперативно-розыскной части по обеспечению безопасности лиц, подлежащих государственной защите.

В личном первенстве среди мужчин победу одержал представитель центра профподготовки, среди женщин – сотрудник управления наркоконтроля.

Кроме того, по результатам чемпионата МВД России присвоено звание кандидат в мастера спорта по стрельбе сотруднику спецподразделения «Гром».