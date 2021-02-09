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В Челябинской области открыта регистрация на участие в «Лыжне за облака»

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В Челябинской области открыта регистрация на участие в «Лыжне за облака»

В Челябинской области открыта регистрация на участие в традиционном горном марафоне «Лыжня за облака», который пройдет на территории национального парка «Таганай» 22-го февраля.

Место встречи участников марафона памяти выдающегося альпиниста Сергея Соколова – Центральная усадьба.

В этом году в программе спортивного события - марафонская гонка длиной 35 километров, забег на короткую дистанцию (десять километров), детский забег на короткую дистанцию (700 метров).

Как отмечают организаторы, на всех дистанция стиль – классический.

Для участия в марафоне допускаются мужчины и женщины не моложе 18-ти лет, имеющие соответствующую подготовку. Участниками забега на короткую дистанцию могут быть все желающие, независимо от пола и возраста.

Возрастные группы марафонской гонки: 18-29 лет (2003 г.р. – 1992 г.р.); 30-39 лет (1991 г.р. - 1982 г.р.); 40-49 лет (1981 г.р. – 1972 г.р.); 50-59 лет (1971 г.р. – 1962 г.р.); 60-64 лет (1961 г.р. – 1956 г.р.); 65 лет и старше (1955 г.р. и старше).

Возраст допуска участников на марафонскую дистанцию определяется по состоянию на 31-е декабря 2021-го года.

Возрастные группы участников определяются по году рождения.

Для участников пенсионного возраста стоимость участия составляет 300 рублей (данная стоимость действует только на пенсионеров по возрасту).

СПРАВКА

Прототипом лыжного марафона на Таганае стали «Альптрассы», которые с 1973 года 16 лет подряд проводил «снежный барс» Сергей Соколов. Первый горный марафон на лыжах состоялся 22 февраля 1992 года. В 1993 году марафон получил свое нынешнее название - «Лыжня за облака». После 1994 года последовала долгая пауза, и четвертый марафон «Лыжня за облака» состоялся в 2000 году. С того времени горный марафон «Лыжня за облака» проводится ежегодно. С 2005 года он посвящён памяти организатора его и вдохновителя «Альпинистских трасс» Сергея Соколова. Сейчас «Лыжня за облака» традиционно стартует в последний выходной февраля. В 2020 году в ней участвовал 281 человек.