В Челябинской области пройдет шестой Парижский полумарафон

14 августа в селе Париж (Нагайбакский район, Челябинская область) состоится Парижский полумарафон.

Парижский полумарафон – бренд Южного Урала, который известен не только в России, но и за её пределами. География участников охватывает Челябинскую область, другие регионы Российской Федерации, ближнее и дальнее зарубежье.

Забег начинался как социальный проект с 240 участников, но число желающих пробежаться по сельским улицам в селе Париж росло с каждым годом. В 2020 году из-за эпидемиологической обстановки марафон впервые проходил в онлайн-формате. На старт марафона вышли более полутора тысяч любителей бега из разных стран, в том числе из России, США, Италии, Швеции, Франции, ОАЭ.

В этом году участниками полумарафона смогут стать 2000 человек. Регистрация на спортивное мероприятие уже началась.

Основная дистанция – 21,1 километр, для любителей бега есть дистанции-спутники – пять и десять километров, а также детский забег на 150 метров. Кроме того, появилась новая дисциплина: скандинавская ходьба на пять и десять километра.

Старт по традиции будет дан у Эйфелевой башни, сам забег будет представлять собой круговой маршрут по селу и проселочной лесной дороге. В этом году полумарафон будет проходить под патронатом губернатора Челябинской области.