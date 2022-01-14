В Челябинской области стартует программа «Земский тренер»

С 2022 года в Челябинской области начали реализацию программы «Земский тренер». По аналогии с «Земским учителем» и «Земским фельдшером» проект будет привлекать специалистов в сельские территории и малые города Челябинской области.

Напомним, региональный закон был внесен губернатором Алексеем Текслер и принят депутатами Законодательного собрания в ноябре 2021 года. Предусмотрено ежегодно привлекать 12 высококвалифицированных специалистов для работы в организациях физической культуры и спорта области в малых населенных пунктах.

Тренер с высшим или средним профобразованием, который после первого января 2022 года переедет на работу в сельские населенные пункты, поселки городского типа, города с населением до 50 тысяч человек из городов Челябинской области с населением более 300 тысяч человек или других субъектов РФ, сможет претендовать на единовременную выплату. Для этого он должен устроиться на должность тренера в муниципальные организации физической культуры и спорта и у него не должно быть неисполненных обязательств по договору о целевом обучении. Единовременная выплата предоставляется в размере одного миллиона рублей. Это позволит поддержать более 500 тренеров и ежегодно привлекать тренеров и инструкторов в территории.

«Также одной из мер поддержки является доведение заработной платы тренеров и инструкторов-методистов до средних показателей по региону. В 26 муниципальных образованиях области в ведении органов управления физической культуры и спорта работают 350 тренеров и 203 инструктора-методиста, именно на них рассчитана эта мера поддержки. Зарплата тренеров будет доведена до 35,5 тысяч рублей, а инструкторов-методистов до 28,2 тысяч рублей», – заявил министр физической культуры и спорта Челябинской области Максим Соколов.

Расходы на реализацию программы предусмотрены областном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов.

Муниципальные районы, в которые еще требуются тренеры по базовым видам спорта, в рамках реализации программы «Земский тренер»: Верхнеуральский (футбол, волейбол, тхэквондо, легкая атлетика), Красноармейский (лыжные гонки), Кунашакский (лыжные гонки), Кусинский (футбол), Октябрьский (легкая атлетика), Пластовский (лыжные гонки).

В Еманжелинском, Уйском тренеры-кандидаты уже подали заявки на участие, в Красноармейском районе такой кандидат есть по футболу.