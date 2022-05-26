В Челябинской области завершилась Универсиада вузов

В Челябинской области завершилась студенческая Универсиада. Об этом сообщает пресс-служба Министерства спота и физической культуры региона.

Студенты соревновались в течение всего учебного года 2021/2022. В турнире приняли участие 3200 человек – это абсолютный рекорд за всю историю проведения соревнований. Победителями стали Уральский государственный университет физической культуры и Южноуральский технологический университет.

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Министр физической культуры и спорта Челябинской области Александр Гриб поблагодарил руководителей вузов, преподавателей и тренеров за содействие в проведении Универсиады, отметив, что студенческий спорт с каждым годом становится всё более популярным.

«Студенческий спорт – гордость региона, – отметил министр физической культуры и спорта Челябинской области Александр Гриб. – Приятно видеть, что число участников Универсиады растет с каждым годом, это говорит о большой популярности спорта среди студентов, о важности соревнований. Отдельно хочется поблагодарить руководителей вузов за поддержку студенческого спорта в учебных заведениях, а также председателей спортивных клубов, преподавателей и тренеров за личное участие в подготовке спортсменов и профессиональное отношение к делу».

Напомним, что в 2023 году международная Универсиада должна была состояться в Екатеринбурге. В апреле 2022 года исполнительный комитет Международной федерации университетского спорта (FISU) отложил право столицы Свердловской области на проведение Всемирных студенческих Игр. Универсиада должна была пройти с 7 по 19 августа 2023 года.