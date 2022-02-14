В Челябинской области завершились Всероссийские соревнования по фристайлу

На горнолыжном курорте «Солнечная долина» (Миасс, Челябинская область), завершились Всероссийские соревнования по фристайлу в дисциплинах хаф-пайп, слоуп-стайл, биг-эйр и ски-кросс.

В стартах приняли участие более 100 юных спортсмена из Челябинской области, Свердловской области, Московской области, Москвы, Санкт-Петербурга, Чувашской республики, Пермского края, республики Башкортостан, республики Татарстан, Красноярска.

«Очень важно проводить старты для детей – у нас соревновались дети от 2004 года рождения и младше. На соревнованиях они учатся конкуренции, видят, на что способны другие ребята, воспитывается спортивная дисциплина. Порадовали спортсмены из Миасса, но есть к чему стремиться. Хочется отметить, что в России подобных инфраструктурных объектов, как в Миассе, крайне мало. Наличие таких объектов в Челябинской области позволяет нашим ребятам тренироваться и выступать на «домашней» трассе» и показывать высокие результаты», - отметил старший тренер Сборной Челябинской области по фристайлу Вадим Коротков.

В дисциплине хаф-пайп среди юниоров лучший результат показал Никита Снегирев из Челябинска, у юниорок первой стала Екатерина Ефремова из Челябинска. У юношей первым стал Никита Комиссаров из Красноярка, у девушек Аврора Источинская из Челябинска.

В дисциплине биг-эйр среди юниоров «золото» завоевал Иван Купцов из Красноярска, у юниорок – Екатерина Ефремова из Челябинска, у юношей – Никита Комиссаров, у девушек – Виктория Калашникова из Москвы.

В дисциплине слоуп-стайл места распределились следующим образом: у юниоров первое место занял Алексей Захаров из Красноярска, у юниорок – Кира Родикова из Красноярка, у юношей – Мирослав Гуц, у девушек – Виктория Калашникова.

В ски-кроссе первым среди юниоров лучшим стал – Артем Кажин из республики Башкортостан, у юниорок первое место заняла Алиса Ходырева из Московской области, среди девушек первое место у Дианы Папуловой из республики Башкортостан, у юношей первым стал – Даниил Спасский из Москвы.

«Хочется достигнуть больших успехов – отправиться на Олимпиаду, выступать на всероссийских и международных соревнованиях, надеюсь у меня все получится», - поделилась впечатлениями Екатерина Ефремова.

Напомним, следующие крупные соревнования на Южном Урале по фристайлу состоятся 26 и 27 февраля – Челябинская область примет этапы Кубка мира FIS по фристайлу AUDI. Приобрести билеты можно на сайте kassir.ru или в кассах ГЛК «Солнечная долина».