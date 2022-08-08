В Еткуле померились силами ветераны спорта

В селе Еткуль (Челябинская область) на стадионе «Золотой Колос» прошла районная Спартакиада ветеранов, посвященная празднованию Дня физкультурника. В соревнованиях приняли участие около 70 человек из разных поселений района.

Открытие Спартакиады началось с построения команд. Представители Белоносовского, Бектышского, Белоусовского, Еманжелинского, Еткульского, Каратабанского, Коелгинского, Лебедёвского, Пискловского, Селезянского сельских поселений выстроились на солнечном стадионе.

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Судьями соревнований стали методисты-инструкторы управления по физической культуре и спорту Еткульского муниципального района.

Собравшихся поприветствовал глава района Юрий Кузьменков. Юрий Владимирович поблагодарил всех участников состязаний за участие в них.

«Вы пропагандируете здоровый образ жизни и являетесь примером для многих жителей района. Отрадно видеть здесь большое количество ветеранов, ведущих активный образ жизни, радоваться вместе с ними новым победам», - сказал он.

Руководитель группы «Бодрость» Тамара Зайцева отметила важность проведения подобных мероприятий для района. По ее словам, число занимающихся скандинавской ходьбой в Еткульском районе за десять лет увеличилось в несколько раз.

Отметим, спартакиада проводилась поэтапно. Сначала прошли состязания по скандинавской ходьбе. После чего спортсмены соревновались в метании мяча в цель.

Поддержать своих земляков на стадион приехали группы поддержки сельских поселений. Они вместе с участниками команд представили номера художественной самодеятельности.

В общекомандном зачете победителями стали спортсмены из села Каратабан, «серебро» взяла команда из села Коелга, «бронзу» – команда села Еткуль.