В финале чемпионата России по компьютерному спорту выступят двое южноуральцев

В финале чемпионата России по компьютерному спорту, который будет проходить в челябинском дворце спорта «Юность» в LAN-формате с 22 по 23 мая, честь Южного Урала будут отстаивать двое спортсменов.

Гарик Галоян под ником LMG MoB выступит в турнире по Tekken 7, а в соревнованиях по NHL 21 сыграет Максим Труханов под ником Haiissey.

Максиму Труханову 24 года, он выпускник МГТУ имени Носова (Магнитогорск). Любовь к хоккею и команде «Металлург» стали тем фактором, который вызвал у Максима интерес к компьютерному хоккею и игре NHL три года назад. В его активе участие во многих крупных всероссийских турнирах. Так, на предыдущем чемпионате России он занял второе место, уступив в финальном поединке. В 2019 году стал победителем турнира в Уфе, носящего звание неофициального чемпионата России. Кроме того, в составе команды из Магнитогорска дважды побеждал на турнире «NHL Gamer 6х6». Кстати, за нее выступает и профессиональный хоккеист – Евгений Монс, воспитанник череповецкой «Северстали».

Второй спортсмен, 26-летний Гарик Галоян, живет и тренируется в Смоленске, но второй год на всех кибертурнирах представляет Челябинскую область. Он также профессионально занимается киберспортом около трех лет, пробовал себя в разных дисциплинах, но именно в Tekken 7 у него получается выступать лучше всего. В прошлом году Гарик Галоян стал бронзовым призером чемпионата России. Те соревнования из-за пандемии организаторы вынуждены были провести офлайн. Теперь же Галояна ждет LAN-формат и первый в карьере выезд на крупный турнир.

На площадку проведения чемпионата зрителей допустят, однако из-за коронавирусных ограничений заполняемость арены не будет превышать 75 процентов от ее максимальной вместимости. Таким образом, в ДС «Юность» одновременно смогут находиться около двух с половиной тысяч человек.