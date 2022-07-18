В Кыштыме открылся новый универсальный спортивный комплекс

В Кыштыме (Челябинская область) открылся новый физкультурно-оздоровительный комплекс «Металлург». Строительство объекта в честь празднования 265-летия предприятия профинансировал Кыштымский медеэлектролитный завод (КМЭЗ, входит в Группу «Русская медная компания»).

Площадь нового спортивного комплекса занимает порядка двух тысяч квадратных метров. Он построен на месте старого, который уже не соответствовал современным требованиям. Причем в короткие сроки. Вместо запланированных 15 месяцев, строители уложились в десять.

Ленточку на входе в новый ФОК перерезал губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

«Еще год назад здесь не было этого объекта и не верилось, что вот так скоро мы будем открывать новый ФОК. В регионе сейчас очень большой спрос на спортивные объекты. Я хотел бы поблагодарить «Русскую медную компанию» за принятое ими решение о строительстве данного объекта. Они наши стратегические партнеры. Это пример социальной ответственности бизнеса и надеюсь, что данный спортивный объект будут пользоваться большим спросом», - отметили губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

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Работники градообразующего предприятия и все жители города смогут заниматься в новом ФОКе волейболом и баскетболом, мини-футболом, единоборствами, настольным теннисом и скалолазанием. Кроме того, в комплексе оборудованы зал силовых тренажеров, фитнесс-зал, электронный тир и сауна.

«Мы единовременно сможем принимать порядка 80 человек. Особая фишка нового ФОКа – это современный скалодром. Это по истине божественное спортивное сооружение для Кыштыма. Этот центр позволит нам проводить соревнования не только областного, но и российского уровней», - сказал директор спортивного комплекса Алексей Могильников.

Все занятия в ФОКе будут проводиться бесплатно – комплекс стал одним из структурных подразделений КМЭЗа, тренеры и обслуживающий персонал уже вошли в штат предприятия.