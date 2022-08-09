09.08.2022
Определен подрядчик, который займется капитальным ремонтом трамвайных путей в Челябинске
09.08.2022
ММК приглашает юных художников к участию в конкурсе детского рисунка на тему безопасности
09.08.2022
Работу челябинских онкологов высоко оценили на всероссийском уровне
09.08.2022
Молодые металлурги досрочно завоевали чемпионство Спартакиады в честь 90-летия ММК
09.08.2022
В Челябинской области число заболевших ковидом за сутки превышает число выздоровевших
09.08.2022
В Магнитогорске стартовал очередной мемориал Ромазана
В Магнитогорске стартовал очередной мемориал Ромазана
09.08.2022
ММК приглашает юных художников к участию в конкурсе детского рисунка на тему безопасности
09.08.2022
Молодые металлурги досрочно завоевали чемпионство Спартакиады в честь 90-летия ММК
08.08.2022
Проект благотворительного фонда «Металлург» победил в конкурсе грантов губернатора
08.08.2022
ММК совершенствует контроль за отгрузкой продукции
В Челябинской области отметили казахский национальный праздник «Туган Жер»
08.08.2022
Текслер: Железная дорога особенно сейчас важна для экономики региона
05.08.2022
Главой Челябинска Натальей Котовой занялась прокуратура из-за состояния дороги
04.08.2022
Челябинские чиновники претендуют на Шнобелевскую премию: вдоль трамвайных путей оборудуют прогулочные зоны
03.08.2022
«Войска Дяди Васи» Челябинской области принимают поздравление с Днем ВДВ
02.08.2022