В Магнитогорске стартовал очередной мемориал Ромазана

В Магнитогорске (Челябинская область) сегодня, девятого августа, стартовали игры традиционного турнира по хоккею памяти Ивана Харитоновича Ромазана.

Как отмечают в управлении информации и общественных связей ПАО «ММК», этот предсезонный турнир будет проходить с девятого по 12-е августа 2022 года на льду «Арены Металлург».

Мемориал Ромазана – старейший и один из самых представительных предсезонных турниров российского хоккея, проходящий в 31-й раз. В этом году его участниками станут четыре команды. Помимо магнитогорского «Металлурга», на лед выйдут челябинский «Трактор», хабаровский «Амур» и «Автомобилист» из Екатеринбурга. Команды сыграют на Мемориале по круговой системе – каждая с каждой.

«Металлург» традиционно будет принимать участие в вечерних поединках, стоимость билетов на которые составляет 300 рублей. Вход на дневные матчи – свободный.

Посещение матчей мемориала Ивана Ромазана уже входит в стоимость сезонных абонементов 2022-2023 годов. Реализация билетов на турнир проходит с пятого августа. Кроме того, все матчи мемориала Ивана Ромазана будут показаны в прямом эфире на официальном канале «Металлурга» на сервисе YouTube.

Ежегодный хоккейный мемориал в Магнитке проводится с 1992 года в память об Иване Ромазане, который в период с 1985-го по 1991-й год, вплоть до своей смерти, был руководителем Магнитогорского металлургического комбината. Именно в годы его директорства в городе был построен первый крытый ледовый дворец (ныне дворец игровых видов спорта имени Ромазана), давший мощный толчок развитию магнитогорского хоккея. В 1994 году на полугодовом конгрессе ИИХФ в Лондоне было принято решение включить мемориал Ромазана в официальный календарь Международной федерации хоккея. Самым титулованным клубом в истории турнира является магнитогорский «Металлург», который 14 раз становился обладателем трофея.