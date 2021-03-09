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В Миасс начали прибывать участники этапа Кубка мира по фристайлу

В Челябинскую область прибыла команда из Франции, которая примет участие в этапе Кубка мира по фристайлу. Несмотря на долгий перелет и усталость, спортсмены были добродушными и приветливыми, шутили и, как показалось, радовались тому, что в регионе так много снега.

На «Солнечной долине» под Миассом 13 марта пройдет очередной этап Кубка мира по фристайлу в дисциплине «ски-кросс». По предварительным данным, в соревнованиях примут участие 82 спортсмена из 13 стран мира. В составе сборной России – 11 спортсменов: пять женщин и шесть мужчин.

Сборная Франции уже прилетела на Южный Урал Спортсмен Джонатан Мидоль отметил, что в «Солнечной долине» проводят очень крутые соревнования, а Мари-Берже Сабатель интересовалась, сохранился ли на горнолыжном комплексе контактный зоопарк. В прошлом году она вместе с другими участниками Кубка мира поближе познакомилась с местными питомцами во главе с бурым медведем.

Напомним, что на этапе Кубка мира по фристайлу в дисциплине «ски-кросс» за сборную Россию выступят Сергей Ридзик, Игорь Омелин, Максим Вихров, Артем Набиулин, Владимир Шмыров, Кирилл Сысоев, Анастасия Чирцова, Екатерина Мальцева, Дарья Мельчакова и Полина Рябова.

Южноуралец, призер этапа Кубка мира, победитель и призер этапов Кубка Европы Игорь Омелин отметил, что «домашние» соревнования в «Солнечной долине» – это особенно волнующий турнир, ведь за него приедут болеть его друзья и близкие.